El Senado anuló una regulación de la era Biden que restringía la explotación de recursos en Alaska

Publicado por Joaquín Núñez 30 de octubre, 2025

El Senado anuló una regulación implementada por Joe Biden que restringía las perforaciones en el Ártico. La votación finalizó por 52 a favor y 45 en contra, con John Fetterman como el único demócrata en votar junto con los republicanos de la Cámara Alta. Antes de llegar al escritorio del presidente Donald Trump, la medida deberá pasar por la Cámara de Representantes.

De ser aprobada, la resolución liberaría el desarrollo de combustibles fósiles en la Reserva Nacional de Petróleo de Alaska. La iniciativa republicana sigue la línea trazada por la Casa Blanca en materia energética hacia una mayor apertura a la explotación de recursos en tierras federales.

En concreto, busca aumentar de forma considerable el mayor número de acres (aproximadamente 13.000) para arrendamiento de petróleo, gas o minerales.

En 2022, el presidente Biden promulgó el Plan de Actividades Integradas (IAP) que cerró casi la mitad de la Reserva Nacional de Petróleo en Alaska para la explotación de petróleo y gas, revirtiendo una decisión tomada por Trump del 2020.

Además, se bloquearon y cancelaron arrendamientos existentes en la Arctic National Wildlife Refuge (ANWR) y se había frenado el proyecto de la carretera Ambler (Ambler Road) que facilitaría el acceso a minerales críticos en zonas remotas.

Gracias a la Ley de Revisión del Congreso, la cual permite que el Senado anule regulaciones recientemente implementadas mediante una mayoría simple, los republicanos no necesitaron llegar a los 60 votos necesarios en la Cámara Alta.

“El Plan de Actividad Integrada NPR-A 2022 de la administración Biden fue uno de los ejemplos más flagrantes de extralimitación federal que hemos visto en Alaska en décadas. Este plan bloqueó efectivamente alrededor de la mitad de la Reserva Nacional de Petróleo, un área que el Congreso reservó explícitamente para la producción de energía, ignoró las voces de los nativos de Alaska, violó la clara intención del Congreso y socavó la capacidad de nuestro estado para desarrollar de manera responsable los recursos que sostienen a nuestras comunidades y fortalecen nuestra nación”, expresó el senador Dan Sullivan (R-AL), coautor de la resolución.

“La aprobación de esta resolución de desaprobación nos ayudará a restablecer una gestión equilibrada en la Reserva Nacional de Petróleo de Alaska (NPR-A), permitiendo un desarrollo responsable al tiempo que protegemos las áreas sensibles y garantizamos los derechos de subsistencia. Agradezco al senador Sullivan por liderar este esfuerzo y espero que la Cámara de Representantes reanude sus sesiones muy pronto para abordar esta medida”, agregó su colega Lisa Murkowski (R-AL).