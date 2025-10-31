Trump insta a los republicanos del Senado a tomar "la opción nuclear" de eliminar el filibusterismo para poner fin al cierre del Gobierno

Publicado por John Solomon 31 de octubre, 2025

Recién llegado a casa tras un exitoso viaje por Asia, el presidente Donald Trump se volvió a sumergir en la política interna al instar a los republicanos del Senado a promulgar una opción nuclear que acabe con el filibusterismo demócrata y reabra el Gobierno federal.

"Ha llegado el momento de que los republicanos jueguen su "TRUMP CARD", y vayan a por lo que se llama la opción nuclear: deshacerse del filibusterismo, y hacerlo ¡YA!", escribió Trump a última hora del jueves en su plataforma Truth Social.

El presidente dijo que durante su viaje a Asia, los líderes extranjeros le preguntaron por qué los demócratas habían cerrado el Gobierno y por qué los republicanos eran incapaces de superar aquella oposición.

Aseguró también que los demócratas durante la era Biden estaban dispuestos a eliminar el umbral de 60 votos para las votaciones en el pleno del Senado.

"El líder de la mayoría John Thune y el presidente de la Cámara, Mike Johnson, están haciendo un GRAN TRABAJO, pero los demócratas son lunáticos enloquecidos que han perdido todo sentido de la SABIDURÍA y la REALIDAD", escribió. "Es una forma enferma del ya legendario Síndrome de Trastorno por Trump (TDS) que les viene de perder demasiado".

"Quieren que trillones de dólares sean tomados de nuestro sistema de salud y entregados a otros, que no lo merecen, personas que han entrado ilegalmente a nuestro país, muchos de prisiones e instituciones mentales. Esto perjudicará a los ciudadanos estadounidenses, y los republicanos no lo permitirán", añadió.

© Just The News