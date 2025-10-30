Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

El Senado vota a favor de poner fin a los aranceles globales de Trump

La votación fue de 51 a 47. Los senadores republicanos Mitch McConnell y Rand Paul de Kentucky, junto con Susan Collins de Maine y Lisa Murkowski de Alaska, apoyaron la resolución.

Senado de Estados Unidos

Senado de Estados UnidosAFP.

Williams Perdomo
Publicado por
Williams Perdomo

El Senado votó este jueves a favor de poner fin a los aranceles globales de Donald Trump. Cuatro senadores republicanos votaron con los demócratas para aprobar la resolución que pondría fin a las tarifas.

La votación fue de 51 a 47. Los senadores republicanos Mitch McConnell y Rand Paul de Kentucky, junto con Susan Collins de Maine y Lisa Murkowski de Alaska, apoyaron la resolución, según reseñó CBS. 

Sin embargo, es poco probable que la Cámara de Representantes lleve la propuesta a votación. El jueves, el Senado también dio luz verde a un proyecto de ley que revoca una regulación petrolera establecida durante la Administración Biden.

La medida se conoció un día después de que el Senado votara a favor de poner fin a los aranceles que el presidente Donald Trump impuso a Canadá a principios de este año.

La decisión del Senado también se da el mismo día en el que Donald Trump y Xi Jinping expresaron su satisfacción con los resultados obtenidos en el encuentro entre los líderes de las dos potencias mundiales en Corea del Sur.

Trump señaló que prometió reducir a la mitad los aranceles del 20% vinculados al fentanilo que inunda EEUU procedente de China a cambio de que Pekín suspenda sus restricciones a las tierras raras y compre más productos agrícolas.

La reunión, de unas dos horas, permitió a los presidentes de EEUU y China acercar posturas en la guerra comercial que enfrenta a ambos países y comprometerse a trabajar juntos para buscar una solución al conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.

Compra masiva de productos agrícolas estadounidenses

Donald Trump también aseguró que, tras la reunión, el gigante asiático iniciará una compra masiva de productos agrícolas estadounidenses, un sector que ha sido uno de los más afectados por la disputa comercial entre ambas potencias: "Se van a comprar grandes cantidades, enormes cantidades de soja y otros productos agrícolas de forma inmediata".

Recomendaciones

tracking