Don Lemon es arrestado tras la protesta en una iglesia de Minnesota

Publicado por Carlos Dominguez 30 de enero, 2026

El periodista y expresentador de CNN Don Lemon fue arrestado el jueves en Los Ángeles por agentes federales, en relación con una protesta ocurrida a mediados de enero en una iglesia de St. Paul, Minnesota.

Lemon sostiene que estaba allí como periodista, documentando la irrupción de manifestantes anti‑ICE en un servicio religioso donde uno de los pastores era presuntamente un funcionario de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El arresto del comunicador se produce después de que un juez magistrado rechazara la semana pasada el intento inicial del Departamento de Justicia (DOJ) de presentar un caso en su contra, al considerar que no había pruebas suficientes de que hubiera violado alguna ley.

No obstante, tras el arresto, la fiscal general, Pam Bondi, informó el viernes, a través de un comunicado publicado en X, que había ordenado detener a Lemon, entre otros, "en relación con el ataque coordinado contra Cities Church en St. Paul, Minnesota".

El periodista impugnará los cargos

Lemon fue detenido en Los Ángeles, donde estaba cubriendo los premios Grammy. Se espera que haga allí su primera comparecencia ante la corte.

En una declaración recogida por Entertainment Weekly (EW) y difundida por su abogado, Abbe Lowell, el comunicador afirmó que tenía la intención de impugnar los cargos presentados en su contra.

"Don Lemon fue detenido anoche por agentes federales en Los Ángeles, donde estaba cubriendo los premios Grammy. Don ha sido periodista durante 30 años, y su trabajo en Minneapolis, protegido por la Constitución, no fue diferente de lo que siempre ha hecho", reza el comunicado.