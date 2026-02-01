Trump apoya la candidatura del exsenador John Sununu en las primarias republicanas para el Senado en New Hampshire

Publicado por Luis Francisco Orozco 1 de febrero, 2026

El presidente Donald Trump respaldó públicamente este domingo al exsenador republicano por New Hampshire, John Sununu, en las primarias republicanas para el Senado en dicho estado. “Es para mí un gran honor respaldar al patriota de America First, John E. Sununu, quien se postula para representar al hermoso estado de New Hampshire en el Senado de los Estados Unidos. John cuenta con un sólido apoyo de los líderes más respetados de New Hampshire y de muchos republicanos en el Senado de EE. UU., y como su próximo senador trabajará incansablemente para impulsar nuestra agenda de America First”, escribió el mandatario republicano en su cuenta oficial de Truth Social.

En su publicación, Trump también escribió que Sununu hará todo lo posible por materializar varias propuestas que él comparte, tales como el crecimiento de la economía y el recorte de impuestos. “John luchará con firmeza para hacer crecer la economía, recortar impuestos y regulaciones, promover el HECHO EN EE. UU., liberar la DOMINANCIA ENERGÉTICA estadounidense, garantizar el acceso a una atención médica asequible y de alta calidad, defender la libertad de elección educativa, mantener SEGURA nuestra frontera, frenar el crimen de migrantes, apoyar a nuestras valientes Fuerzas Armadas, veteranos y a las fuerzas del orden, asegurar la LEY Y EL ORDEN, y defender nuestra siempre asediada Segunda Enmienda.John E. Sununu cuenta con mi respaldo completo y total — NO LOS DEFRAUDARÁ. HAGAMOS A ESTADOS UNIDOS GRANDE OTRA VEZ — ¡ELIJAN A JOHN E. SUNUNU!”, señaló Trump.

De resultar ganador, Sununu se enfrentaría al demócrata Chris pappas

Quien resulte vencedor en las primarias probablemente se enfrentará al representante demócrata por New Hampshire, Chris Pappas, en las elecciones generales. La senadora demócrata de dicho estado, Jeanne Shaheen, ocupa actualmente el escaño, pero no buscará la reelección.

Una encuesta de la Universidad de New Hampshire, publicada el mes pasado, mostró a Sununu liderando al exembajador de Estados Unidos en Nueva Zelanda, Scott Brown, con un 48 % frente a un 25 % entre los votantes republicanos probables en las primarias de 2026. Otras encuestas recientes sugieren que Sununu tendría mejores posibilidades de derrotar a Pappas en un enfrentamiento directo. De hecho, el mismo sondeo de la Universidad de New Hampshire mostró a Sununu perdiendo frente a Pappas por cinco puntos, mientras que Brown lo hace por diez puntos.