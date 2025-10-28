Los demócratas le tienen más miedo a Mamdani y a AOC que a los americanos trabajadores

28 de octubre, 2025

"Los demócratas temen más a los marxistas de su base que a los estadounidenses trabajadores. Han llegado a la conclusión de que deben apaciguar a la base marxista", dijo el speaker de la Cámara de Representantes esta mañana mientras daba su habitual conferencia de las mañanas sobre el cierre del Gobierno. El republicano ha puesto en una frase contundente lo que es evidente para millones de americanos: el partido demócrata está siguiendo las ideas extremas de personajes como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio‑Cortez.

El speaker Johnson también hizo referencia al reciente apoyo del líder de los demócratas en la Cámara, Hakeem Jeffries, al candidato a la alcaldía de Nueva York Zohran Mamdani, y aseguró que esa decisión es la prueba de que el partido está acabado. "¡Mamdani simpatizaba con Hamas! Llamó a confiscar los medios de producción porque es marxista. ¡A abolir las fronteras, a desfinanciar a la policía, a legalizar la prostitución!" Recordó Johnson en medio de su discurso y dijo que los líderes demócratas serán ahora responsables de lo que suceda en Nueva York bajo un eventual Gobierno de Mamdani.

Las encuestas muestran que la mayoría de los americanos creen que los demócratas deberían votar para reabrir el Gobierno, otros sondeos incluso revelan que la popularidad de los republicanos ha crecido en medio de este cierre. Algunos de los sindicatos más importantes como AFGE, que representa a más de 800.000 trabajadores federales, y el National Air Traffic Controllers Association han pedido puntualmente a los demócratas que voten por la resolución continua limpia de los republicanos. Aún así, los líderes demócratas siguen aferrados a las ideas de radicales de AOC y Sanders.

Durante la Administración Biden los demócratas votaron 13 veces en favor de resoluciones continuas limpias, como la que ahora han presentado los republicanos. Aproximadamente el 96 % de los senadores demócratas apoyaron esa votación las 13 veces. A inicios de año, cuando la Administración Trump apenas empezaba, Chuck Schumer, el líder de los demócratas en el Senado, volvió a votar en favor de una resolución continua limpia, asegurando que no quería causar daño a los americanos con un eventual cierre del Gobierno. Las cosas ahora parecen haber cambiado en el partido demócrata.

Es difícil creer que los demócratas no se den cuenta del efecto negativo que este cierre está teniendo en su capital político ya bastante disminuído. Parece que ante su baja popularidad y el ascenso de figuras como Mamdani, que llenan estadios con miles de personas, la vieja guardia del partido se asustó, y decidió aceptar la estrategia de los radicales. Particularmente Schumer puede estar presionado por una situación personal: no quiere ser retado por Alexandria Ocasio‑Cortez en las elecciones del 2028.

Producto del cierre, este fin de semana millones de americanos dejarán de recibir los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), ya hay filas de trabajadores federales en los bancos de comida recibiendo ayudas porque llevan casi un mes sin sueldo, millones de americanos ya se han visto afectados de diversas formas, pero tal y como dice el speaker Johnson, los líderes demócratas le tienen más miedo a los extremos de su partido, que a los americanos trabajadores que les están gritando de todas las formas posibles que abran el Gobierno.