Trump ordena la reapertura y normalización del espacio aéreo venezolano

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos reabrirá el espacio aéreo comercial sobre Venezuela, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) emitiera a comienzos de enero un aviso de emergencia que bloqueó las operaciones de aeronaves civiles estadounidenses en la zona. La decisión representa el primer paso formal para restablecer el tránsito aéreo regular tras una interrupción provocada por el conflicto reciente.

Trump hizo el anuncio durante una reunión de gabinete, informando que habló con el régimen interino de Venezuela para comunicarle la decisión. El mandatario aseguró que los ciudadanos estadounidenses podrán viajar pronto al país sudamericano y que las condiciones de seguridad permitirán avanzar en esa dirección. También indicó que ha ordenado al secretario de Transporte, Sean Duffy, y a los mandos militares de Estados Unidos ejecutar la reapertura antes de que terminara el jueves.

El contexto de las restricciones

El aviso de la FAA fue emitido mientras Estados Unidos realizaba operaciones militares en Venezuela que culminaron con la captura del dictador Nicolás Maduro. En ese momento, el gobierno estadounidense anunció que, de forma temporal, tomaría el control de ciertas funciones del país hasta que se produzca una transición pacífica.

Como consecuencia de esa situación, el tráfico aéreo civil fue suspendido de forma inmediata, afectando no solo los vuelos entre Estados Unidos y Venezuela, sino también cientos de rutas hacia el Caribe, incluidos trayectos entre Estados Unidos, Puerto Rico y Aruba.

Restablecimiento diplomático en marcha Desde 2019, los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela han permanecido suspendidos y la embajada estadounidense cerró sus puertas, en el contexto de la ruptura diplomática entre ambos países. La reapertura anunciada por Trump levanta primero la prohibición de emergencia y, al mismo tiempo, abre la posibilidad de que las conexiones aéreas que llevan años sin operar puedan comenzar a normalizarse.

Regreso gradual de los vuelos

El anuncio presidencial tuvo un efecto inmediato en el sector aéreo. American Airlines informó que reactivará los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela. La compañía señaló que cuenta con más de tres décadas de historia conectando ambos países y que está preparada para renovar esa relación.

La aerolínea afirmó que el reinicio de operaciones permitirá que familias se reencuentren y que se abran nuevas oportunidades de comercio y negocios entre ambas naciones, marcando el inicio de una nueva etapa tras años de aislamiento.

Restablecimiento diplomático en marcha

La reapertura del espacio aéreo forma parte de un esfuerzo más amplio por normalizar las relaciones. La Administración Trump ha señalado que trabaja para restablecer los vínculos diplomáticos con el régimen venezolano.

En ese marco, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que Estados Unidos planea reabrir su embajada en Venezuela. Según explicó, un equipo estadounidense ya se encuentra en el terreno evaluando las condiciones, con el objetivo de restablecer una presencia diplomática “muy pronto”.