¿Dónde están las tumbas? Un desafío basado en pruebas a las afirmaciones de Hamás sobre las víctimas

1 de febrero, 2026

En las guerras de propaganda, los hechos y la verdad carecen de valor. Esto se ha vuelto a demostrar en la guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamas, en la que millones de personas de todo el mundo han aceptado una miríada de mentiras sobre Israel y los judíos fabricadas por el bando propalestino.

Quizá la más atroz sea la putativa cifra de muertos gazatíes. Desde el inicio de la guerra que comenzó el 7 de octubre de 2023, Hamás y el Ministerio de Sanidad de Gaza, que controla, han afirmado cifras extraordinariamente altas de muertos civiles y han acusado a Israel de genocidio. Muchos medios de comunicación internacionales se han hecho eco acríticamente de estas afirmaciones. Sin embargo, sigue sin resolverse en gran medida un problema probatorio fundamental: la ausencia de pruebas físicas coherentes con la magnitud de las muertes que, según se ha afirmado últimamente, ascienden a unas 70.000.

En un territorio tan pequeño, densamente poblado y estrechamente vigilado como Gaza, la logística de la muerte a una escala tan masiva dejaría necesariamente huellas inconfundibles, sobre todo tumbas. Una pregunta obvia es: ¿Dónde están las tumbas? Brillan por su ausencia.

Gaza tiene unos 365 kilómetros cuadrados y es uno de los lugares más densamente poblados de la Tierra. Ha sido cartografiada exhaustivamente durante décadas por imágenes de satélite, organizaciones humanitarias, periodistas y agencias de inteligencia. Si decenas de miles de personas hubieran sido asesinadas, como afirma Hamás, entonces el enclave costero necesitaría nuevos y extensos cementerios. Los cementerios no pueden ser abstracciones ocultas; son espacios físicos que consumen tierra, requieren excavaciones y alteran permanentemente el terreno.

Las afirmaciones sobre la existencia de fosas comunes en el Complejo Médico Nasser de Khan Yunis, el Hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza, el Hospital Kamal Adwan de Beit Lahiya y otros lugares diversos de Gaza fueron denunciadas en primer lugar por la Defensa Civil de Gaza y los medios de comunicación afiliados a Hamás. Estas afirmaciones fueron transmitidas posteriormente, sin escrutinio alguno, por agencias pertenecientes a las Naciones Unidas y por Amnistía Internacional. La afirmación de que existen fosas comunes en Gaza es cierta. Ha sido verificada por las agencias de noticias Reuters y Associated Press en diferentes momentos de 2024.

Sin embargo, incluso en ese año, cuando el número de muertos declarado por Hamás oscilaba entre 30.000 y 40.000, el número de cadáveres que, según los informes, se habían descubierto en estos lugares de enterramiento -como máximo unos pocos miles- no se acercaba a las alegaciones de Hamás. Hasta la fecha, ninguna investigación forense independiente definitiva ha determinado de forma concluyente el número de cadáveres descubiertos en fosas comunes.

Los defensores de las cifras de Hamás argumentan que muchos cadáveres permanecen enterrados bajo los escombros de los edificios destruidos por los ataques aéreos israelíes. Aunque se aceptara esta explicación al pie de la letra, no resuelve el problema. Como mucho, es plausible que en un momento dado queden unos cuantos miles de cadáveres sin recuperar bajo estructuras derruidas. Pero las cifras reclamadas por Hamás superan con creces lo que los escombros por sí solos podrían ocultar. La mayoría de los muertos, si las cifras fueran exactas, aún tendrían que haber sido recuperados y enterrados. Esa realidad requeriría inevitablemente el establecimiento de nuevos cementerios masivos o la ampliación espectacular de los ya existentes. No hay pruebas de que esto haya ocurrido.

El enterramiento a tal escala no es un proceso discreto o invisible. Requiere mano de obra, equipos pesados, combustible, tiempo y organización. Si las cifras de muertos que se afirman fueran reales, los equipos de enterramiento habrían estado trabajando continuamente, día y noche, durante meses. Habría señales visibles: flotas de camiones transportando cuerpos, actividad de excavación a gran escala, picos de consumo de combustible, registros de autoridades religiosas supervisando los funerales e innumerables relatos de testigos presenciales.

Gaza no es una caja negra sellada. A pesar de la guerra, ha estado sometida a un intenso escrutinio internacional, con una cobertura por satélite y una vigilancia constantes por parte de periodistas, ONG y gobiernos extranjeros. Sin embargo, ninguno ha presentado documentación verificable de operaciones de enterramiento que se acerquen remotamente al alcance que exigen las afirmaciones de Hamás.

En su lugar, el mundo ha recibido en gran medida cifras agregadas publicadas diariamente por el Ministerio de Sanidad de Gaza, una entidad que no es independiente ni transparente y está directamente controlada por Hamás.

Con el tiempo, han surgido incoherencias, como desgloses demográficos inverosímiles, recuentos duplicados y revisiones estadísticas inexplicables. No obstante, muchos medios de comunicación siguen presentando estas cifras como hechos, a menudo sin atribución ni escepticismo, lo que les otorga una credibilidad que no se han ganado.

Este patrón concuerda con la estrategia de guerra informativa de Hamás, establecida desde hace mucho tiempo: El sufrimiento de la población civil -real, exagerado o inventado- se utiliza deliberadamente como arma para deslegitimar a Israel a nivel internacional.

Las cifras infladas de víctimas sirven a ese objetivo alimentando la indignación, la presión diplomática y las acusaciones de crímenes de guerra y genocidio. La acusación de genocidio, en particular, se ha repetido con tanta frecuencia que algunos la consideran evidente. Sin embargo, genocidio es un término jurídico con una definición precisa: la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.

Las pruebas no apoyan esa acusación. Israel ha declarado en repetidas ocasiones -y sus acciones lo corroboran- que su objetivo es la derrota de Hamás, no la destrucción del pueblo palestino. Las Fuerzas de Defensa de Israel han empleado medidas fundamentalmente incompatibles con la intención genocida, incluyendo advertencias de evacuación, corredores humanitarios, coordinación de la entrega de ayuda y decisiones operativas que a menudo tienen un coste militar real para reducir el daño a los civiles.

Las bajas civiles en la guerra son trágicas y moralmente graves, pero no constituyen, por sí mismas, un genocidio. Si lo hicieran, el término perdería todo su significado jurídico.

Además, un genocidio a la escala alegada produciría resultados que son empíricamente innegables: colapso masivo de la población, métodos sistemáticos de matanza y pruebas físicas abrumadoras. Sin embargo, la población de Gaza no ha desaparecido y no existe la infraestructura necesaria para ocultar la muerte masiva. La ausencia de fosas comunes, nuevos cementerios enormes u operaciones continuas de enterramiento no es un descuido menor; es una contradicción decisiva.

Nada de esto significa negar que hayan muerto civiles o que Gaza haya sufrido una destrucción grave e intensa en toda la Franja. La guerra en entornos urbanos densos es devastadora, y es incuestionable que se han perdido vidas inocentes. Sin embargo, reconocer esa realidad no exige aceptar las cifras de víctimas producidas por una organización terrorista con un claro incentivo para engañar.

Las afirmaciones extraordinarias exigen pruebas extraordinarias. En última instancia, la pregunta sigue en pie: Si las cifras son ciertas, ¿dónde están las tumbas?

Hasta que no se responda a esa pregunta con pruebas concretas e independientemente verificables, las cifras propagadas por Hamás y de las que se hacen eco muchos medios de comunicación no deben tratarse como hechos probados sino como afirmaciones no demostradas y, dada su fuente, con gran escepticismo.

Sin esas pruebas, las acusaciones de genocidio se desmoronan ante el escrutinio y se revelan no como conclusiones basadas en hechos, sino como narrativas construidas con fines políticos. ¿Cambiará esto la narrativa de los enemigos de Israel? Es poco probable, pero hay que decir la verdad.

©️JNS