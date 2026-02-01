Israel prueba la reapertura limitada del paso fronterizo de Rafah

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 1 de febrero, 2026

El paso fronterizo de Rafah en Gaza con Egipto reabrió el domingo por primera vez desde que las FDI lo capturaron en mayo de 2024 con un programa piloto limitado para peatones.

"El cruce de Rafah se ha reabierto sólo para el movimiento de personas", dijo la unidad de Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT) del Ministerio de Defensa. "Hoy, se está llevando a cabo un programa piloto para probar y evaluar el funcionamiento del cruce. Se espera que el movimiento de residentes en ambas direcciones, entrada y salida de Gaza, comience mañana."

El 3 de diciembre, Israel ofreció reabrir el cruce de Rafah para permitir la salida de los residentes de Gaza, pero Egipto dijo que no a menos que se abriera en ambas direcciones.

El domingo, docenas de ambulancias de la Media Luna Roja egipcia entraron en la Franja de Gaza para preparar la evacuación de palestinos heridos y enfermos, informó Sky News Arabic, que añadió que hospitales del norte del Sinaí estaban listos para recibir pacientes.

Un funcionario de seguridad israelí dijo al medio de comunicación que la apertura del proceso estaba en marcha pero no estaba claro si se permitiría cruzar a los residentes de Gaza, mientras que se vieron llegar vehículos con funcionarios palestinos al lado egipcio antes de las operaciones previstas en el lado de Gaza.

La salida y entrada en Gaza a través de Rafah se realizará en coordinación con Egipto

En un comunicado el viernes, COGAT dijo que la salida y la entrada en Gaza a través de Rafah se llevarán a cabo en coordinación con Egipto, tras la autorización de seguridad israelí y bajo la supervisión de una misión de vigilancia de la Unión Europea, similar a un mecanismo utilizado en enero de 2025.

"La unidad del Ministerio de Defensa israelí dijo que el retorno de los residentes de Gaza desde Egipto sólo se permitirá a aquellos que abandonaron el enclave durante la guerra y tras la aprobación de la seguridad israelí. La medida forma parte del alto el fuego mediado por Estados Unidos alcanzado en octubre de 2025 entre Israel y Hamás tras dos años de guerra.

La Oficina del Primer Ministro anunció el 25 de enero que Israel había acordado reabrir Rafah después de que las FDI concluyeran la "Operación Corazón Valiente" para recuperar los restos del sargento mayor de la Policía de Israel Ran Gvili, lo que ocurrió al día siguiente.

Además de la identificación y el control en el cruce por parte de monitores europeos, se llevará a cabo un proceso de control adicional en un corredor designado operado por el establecimiento de defensa israelí en una zona bajo control de las FDI.

Según datos de COGAT, unos 42.000 residentes abandonaron Gaza durante la guerra

Según datos de COGAT, unos 42.000 residentes de Gaza abandonaron el territorio durante la guerra, en su mayoría pacientes médicos en busca de tratamiento en el extranjero o con doble nacionalidad.

COGAT destacó el domingolos esfuerzos humanitarios de la semana pasada, publicando en X que, entre otras actividades, 4.200 camiones de ayuda entraron en la Franja y cerca de 100 gazatíes necesitados de atención médica, junto con sus acompañantes, abandonaron la Franja el 26 de enero a través de el cruce de Kerem Shalom hacia Israel y viajaron a Jordania por el puente Allenby.

"Seguiremos facilitando ayuda humanitaria a Gaza junto con nuestros socios internacionales", declaró el COGAT.

La decisión israelí de reabrir el paso fronterizo de Rafah se anunció a pesar del recrudecimiento de la violencia en la zona. Las FDI dijeron el viernes que soldados identificaron durante la noche a ocho terroristas que salían de una infraestructura subterránea en el este de la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, lo que provocó un ataque aéreo que mató al menos a tres de ellos.

"Estoy profundamente preocupado por lo que ha ocurrido desde el viernes: Operativos armados de Hamás saliendo de un túnel en Rafah, ataques israelíes que trágicamente también mataron a civiles", dijo Nickolay Mladenov, director ejecutivo de la Junta de la Paz, en un post en X el domingo.

"Tales acontecimientos ponen en riesgo los avances logrados con tanto esfuerzo en virtud de la RCSNU 2803 y el Plan de Paz de 20 Puntos del presidente Trump.Todos deben actuar con moderación y mantener el alto el fuego mientras el @NCAG se prepara para asumir responsabilidades civiles y de seguridad, cambiando la trayectoria de Gaza de la violencia y la destrucción a la recuperación y la reconstrucción", continuó.

"Mi oficina y yo estamos trabajando estrechamente para apoyar al Comité y encontrar formasque eviten futuros incidentes. Necesitaremos la plena cooperación de todos para hacerlo posible."

© JNS