Archivos de Epstein: millones de documentos, nombres de alto perfil y las claves de la última publicación del DOJ

Publicado por Santiago Ospital 31 de enero, 2026

Nuevo y último lote de publicaciones del caso Epstein. El vicefiscal general Todd Blanche explicó el viernes que el Departamento de Justicia (DOJ) publicó tres millones de archivos sobre la investigación contra el delincuente sexual Jeffrey Epstein, incluyendo 180.000 fotos y 2.000 videos.

Blanche aseguró que las imágenes y nombres de mujeres fueron previamente censurados, salvo los de la cómplice Ghislaine Maxwell. Sostuvo, asimismo, que el Gobierno no había participado en la revisión de los archivos previa a la publicación: "No le dijeron a este departamento cómo hacer nuestra revisión, qué buscar, qué censurar, qué no censurar".

Además, afirmó, como ya hizo el DOJ con publicaciones anteriores, que los documentos incluyen "afirmaciones sensacionalistas y falsas" sobre el presidente. "No protegimos al presidente Trump", aseveró el fiscal. "No protegimos ni dejamos de proteger a nadie".

¿Más co-conspiradores?

Dos correos electrónicos del FBI, fechados en julio de 2019, mencionan a 10 "co-conspiradores" de Epstein, según AFP. Sus nombres, sin embargo, se encuentran tachados. La única colaboradora del financista que ha sido acusada judicialmente fue Maxwell.

La exnovia de Epstein cumple ahora una condena a 20 años de prisión por reclutar menores. El 9 de febrero comparecerá ante el Comité de Supervisión de la Cámara para testificar sobre el caso.

Los nombres que sí figuran: Musk, Trump, Gates...

La nueva tanda de documentos de público acceso contiene referencias a varias figuras de alto perfil. Que figure su nombre no significa una relación criminal ni cercana con Epstein. Ni siquiera que lo hayan conocido personalmente. Pueden, por ejemplo, simplemente haber sido nombrados por el financista o alguna otra persona vinculada.

El presidente Donald Trump, el cofundador de Microsoft Bill Gates, el secretario de Comercio Howard Lutnick y el multimillonario británico Richard Branson se encuentran entre los mencionados, según AFP.

Donald Trump : los archivos contendrían una lista, elaborada por el FBI, de acusaciones de agresión sexual relacionadas con el presidente provenientes de llamadas anónimas e informaciones no verificadas. El documento sugeriría que los investigadores siguieron algunas de esas informaciones, mientras que otras fueron directamente descartadas por poco creíbles. Ninguna prosperó.

: los archivos contendrían una lista, elaborada por el FBI, de acusaciones de agresión sexual relacionadas con el presidente provenientes de llamadas anónimas e informaciones no verificadas. El documento sugeriría que los investigadores siguieron algunas de esas informaciones, mientras que otras fueron directamente descartadas por poco creíbles. Ninguna prosperó. Bill Gates : en un borrador de correo electrónico incluido en los documentos, Epstein habría alegado que Gates tuvo relaciones extramatrimoniales. El financiero habría escrito que su relación con el fundador de Microsoft había incluido "ayudar a Bill a conseguir drogas para lidiar con las consecuencias de sus encuentros sexuales con mujeres rusas" y "facilitar citas ilícitas con mujeres casadas". La Fundación Gates emitió un comunicado desmintiendo las alegaciones.

: en un borrador de correo electrónico incluido en los documentos, Epstein habría alegado que Gates tuvo relaciones extramatrimoniales. El financiero habría escrito que su relación con el fundador de Microsoft había incluido "ayudar a Bill a conseguir drogas para lidiar con las consecuencias de sus encuentros sexuales con mujeres rusas" y "facilitar citas ilícitas con mujeres casadas". La Fundación Gates emitió un comunicado desmintiendo las alegaciones. Richard Branson : "Fue un verdadero placer verte ayer. ¡Los chicos de deportes acuáticos no paran de hablar de ello! Me encantaría verte cuando estés por la zona. ¡Siempre y cuando traigas a tu harén!", habría escrito Branson en un correo electrónico enviado a Epstein el 11 de septiembre de 2013. Un representante del aludido aseguró que la relación había sido esporádica y que el millonario condenaba las acciones de Epstein.

: "Fue un verdadero placer verte ayer. ¡Los chicos de deportes acuáticos no paran de hablar de ello! Me encantaría verte cuando estés por la zona. ¡Siempre y cuando traigas a tu harén!", habría escrito Branson en un correo electrónico enviado a Epstein el 11 de septiembre de 2013. Un representante del aludido aseguró que la relación había sido esporádica y que el millonario condenaba las acciones de Epstein. Elon Musk : los documentos contendrían distintos intercambios entre Musk y Epstein. "¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?", habría escrito el primero en un correo. Musk publicó luego en X que la correspondencia podía ser malinterpretada y que lo importante era "el enjuiciamiento de quienes cometieron crímenes atroces junto con Epstein". "Cuando haya al menos un arresto, se habrá hecho justicia. Si no, todo esto es pura performance. Nada más que una distracción".

: los documentos contendrían distintos intercambios entre Musk y Epstein. "¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?", habría escrito el primero en un correo. Musk publicó luego en X que la correspondencia podía ser malinterpretada y que lo importante era "el enjuiciamiento de quienes cometieron crímenes atroces junto con Epstein". "Cuando haya al menos un arresto, se habrá hecho justicia. Si no, todo esto es pura performance. Nada más que una distracción". Andrew Mountbatten-Windsor : los documentos mostrarían que el ex príncipe Andrés habría invitado a Epstein a visitarlo en el Palacio de Buckingham en septiembre de 2010. La invitación se habría producido luego de que este hubiese propuesto presentarle a una mujer rusa de 26 años.

: los documentos mostrarían que habría invitado a Epstein a visitarlo en el Palacio de Buckingham en septiembre de 2010. La invitación se habría producido luego de que este hubiese propuesto presentarle a una mujer rusa de 26 años. Howard Lutnick : unos correos electrónicos revelarían que el empresario Lutnick, actual secretario de Comercio, habría planeado almorzar con Epstein en su isla caribeña en diciembre de 2012.

: unos correos electrónicos revelarían que el empresario Lutnick, actual secretario de Comercio, habría planeado almorzar con Epstein en su isla caribeña en diciembre de 2012. Steve Tisch: unos correos electrónicos sugerirían que Epstein habría presentado varias mujeres a Steve Tisch, el productor de 76 años de las películas Forrest Gump y Risky Business y copropietario del equipo de fútbol americano New York Giants.

¿De dónde provienen los 'archivos de Epstein'?



Aunque desde hace años que se especula con una posible lista de clientes del financista, a quienes habría brindado encuentros sexuales a cambio de dinero o favores, fuentes gubernamentales negaron una y otra vez su existencia.

Los archivos que se han dado a conocer en los últimos meses, tanto por el DOJ como por otras fuentes oficiales, provienen, sobre todo, de investigaciones oficiales.

Tras una primera recolección de correos, entrevistas, imágenes y videos que pudiesen quedar abarcados por la Ley de Transparencia de los Expedientes Epstein, rubricada por Trump a fines del año pasado, los investigadores se quedaron con un corpus de 6 millones de documentos. Conjunto que se redujo a cerca de la mitad tras una revisión, eliminando, entre otros, redundancias y materiales sensibles para las víctimas.

"Este proceso incluyó la identificación de materiales almacenados en diversos formatos en múltiples oficinas, abarcando múltiples investigaciones y procesos judiciales durante un período de más de veinte años", explicaron desde el departamento. “Como resultado, el proceso de identificación de documentos fue sustancialmente manual e iterativo, y el proceso de revisión de documentos a menudo llevó al personal del departamento a buscar en lugares no identificados previamente”.

Más de 500 abogados y revisores participaron en los esfuerzos de publicación.

El DOJ identificó como seis las fuentes principales de los documentos ahora públicos. Provienen de distintas coordenadas y ramas gubernamentales. Son:

Los casos de Florida y Nueva York contra Epstein

El caso de Nueva York contra Maxwell

Casos de Nueva York que investigan la muerte de Epstein

La investigación de la Oficina del Inspector General sobre la muerte de Epstein

El caso de Florida que investiga a un exmayordomo de Epstein

Múltiples investigaciones del FBI

¿Dónde revisar el material?



La ley sancionada el año pasado que obligaba a publicar “todo” el material relativo a Epstein establecía también que debía hacerse público en un “formato que permita la búsqueda y descarga”.

Para cumplir con aquella provisión, el DOJ subió los más de 3,5 millones de archivos a una página de libre acceso dentro de su web oficial: https://www.justice.gov/epstein.