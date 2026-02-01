EE.UU. aprueba una posible venta de armas a Israel por valor de 6.600 millones de dólares

Soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel operan en la Franja de Gaza, 21 de junio de 2024.FDI

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 1 de febrero, 2026

El Departamento de Estado de Estados Unidos acaba de aprobar la posible venta de material militar a Israel en cuatro contratos por un total de unos 6.600 millones de dólares.

El primer contrato, por valor de unos 3.800 millones de dólares, se refiere a "helicópteros Apache AH-64E y equipos relacionados", según informó el Departamento de Estado el 30 de enero.

Otro contrato se refiere a la adquisición de "Vehículos Tácticos Ligeros Conjuntos" para tropas de infantería por unos 1.980 millones de dólares. El Vehículo Táctico Ligero Conjunto es un vehículo blindado de transporte de tropas resistente a las minas y protegido contra emboscadas (MRAP).

El tercer contrato se refiere al "Namer Armored Personnel Carrier Power Packs Less Transmissions and Integrated Logistics Support" por unos 740 millones de dólares, y el cuarto al "AW119Kx Light Utility Helicopters" por unos 150 millones de dólares.

El Namer es un vehículo blindado pesado de transporte de tropas israelí basado en un chasis de tanque Merkava Mark IV.

La finalización de la venta depende de otros procedimientos legales y de la aprobación final del Congreso.

Las Fuerzas de Defensa de Israel y el establishment de defensa han identificado una urgente necesidad de reforzar el arsenal de helicópteros de ataque de las Fuerzas Aéreas israelíes, según el medio de comunicación en lengua hebrea Maariv.

A raíz del ataque dirigido por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, el establishment de defensa israelí llegó a la conclusión de que los aviones no tripulados no son suficientes para proteger las fronteras.

"El UAV sólo ve una imagen parcial del campo de batalla y tiene dificultades para producir el amplio conocimiento de la situación que el helicóptero Apache proporciona en tiempo real", dijo Maariv citando a un alto funcionario de defensa israelí.

"Las IDF han llegado a comprender que frente a las amenazas de vehículos aéreos no tripulados lanzados desde Gaza, Líbano, Irán y Yemen, el Apache tiene una clara ventaja.Es el avión más eficaz para hacer frente a esta amenaza, y también la plataforma más eficaz para detener escenarios de asalto como el visto el 7 de octubre, y para luchar contra las fuerzas guerrilleras en Gaza y el sur de Líbano", continuó el funcionario de defensa.

El número de helicópteros de combate de la FAI se ha reducido drásticamente en los últimos años, según Maariv.

La IAF está considerando la compra de 100 helicópteros Apache, con una entrega de al menos la mitad en un plazo inmediato, añadió el informe.

La página web del Departamento de Estado afirma: "Estados Unidos está comprometido con la seguridad de Israel, y es vital para los intereses nacionales de Estados Unidos ayudar a Israel a desarrollar y mantener una capacidad de autodefensa fuerte y preparada. Esta venta propuesta es coherente con esos objetivos".

En septiembre, The Wall Street Journal informó que la administración Trump estaba buscando la aprobación del Congreso para un paquete de armas a Israel valorado en unos 6.000 millones de dólares.

El informe decía que el acuerdo incluiría 30 helicópteros AH-64 Apache, 3.250 vehículos de combate de infantería y piezas de apoyo para vehículos blindados de transporte de personal y suministros de energía.

