El acuerdo en el Senado para evitar el cierre del Gobierno se estanca por la objeción de Graham

Publicado por Williams Perdomo 30 de enero, 2026

El Senado no llevó a votación este jueves por la noche un acuerdo de financiación del Gobierno alcanzado entre el presidente, Donald Trump, y los senadores demócratas para evitar un cierre parcial del Gobierno y ampliar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante dos semanas. La situación se dio debido a que los senadores no lograron ponerse de acuerdo sobre las enmiendas que serían llevadas a votación.

Fue el senador republicano Lindsey Graham quien informó de que no se llevaría adelante la votación anoche. Salió de la oficina del líder de la mayoría del Senado, John Thune (RS.D.), y declaró: "No votaremos esta noche".

Graham señaló que en el proyecto de ley hay un lenguaje que eliminaría una disposición que permite a los senadores demandar si sus registros telefónicos fueron recopilados como parte de la investigación del ex fiscal especial Jack Smith.

“¿Qué senador no querría recibir una notificación de que están mirando su teléfono?”, cuestionó el republicano en unas declaraciones recogidas por The Hill.

"Arreglé el problema que tenía la gente. No voy a ignorar lo que pasó. Si fuiste abusado, si crees que fuiste abusado, si tus registros telefónicos fueron incautados ilegalmente, deberías tener tu día en la corte (...) Todo senador debería querer asegurarse de que esto no vuelva a pasar nunca", resaltó el senador.

Además, Graham también señaló que tenía un problema con la falta de fondos de Seguridad Nacional para todo el año. “La policía nos necesita ahora mismo (...) Los están demonizando. Los están escupiendo. No pueden dormir por la noche”.

Por su parte, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, culpó a Graham por el retraso y aseguró que los republicanos necesitan ponerse de acuerdo.