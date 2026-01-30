Trump sanciona a figuras clave de Irán en medio de evaluaciones sobre una posible acción militar

Publicado por Sabrina Martin 30 de enero, 2026

La Administración de Donald Trump anunció nuevas sanciones contra altos funcionarios y redes financieras vinculadas al régimen iraní, en un contexto de creciente tensión entre Washington y Teherán. La medida se produce mientras el presidente ha advertido públicamente que Estados Unidos podría recurrir a la fuerza si Irán no acepta negociar un nuevo acuerdo nuclear.

El Departamento del Tesoro informó que su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) tomó “medidas adicionales” contra funcionarios iraníes a quienes responsabiliza por la represión interna.

Funcionarios señalados por la represión

Entre los sancionados se encuentra Eskandar Momeni Kalagari, ministro del Interior de Irán, a quien el Tesoro identifica como el funcionario que supervisa a las Fuerzas de Seguridad de la República Islámica, una estructura clave en la represión de manifestaciones dentro del país.

La OFAC también designó a Babak Morteza Zanjani, descrito por el Tesoro como un inversor criminal que malversó miles de millones de dólares en ingresos petroleros que, pertenecían legítimamente al pueblo iraní y que nunca fueron recuperados en su totalidad.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Zanjani fue liberado de prisión para realizar operaciones de lavado de dinero en beneficio del régimen. Desde entonces, habría financiado grandes proyectos que apoyan tanto al Cuerpo de Guardianes Revolucionarios Islámicos (IRGC) como al aparato estatal iraní en general.

Junto a Zanjani, la OFAC incluyó en la lista de sanciones a dos intercambios de activos digitales vinculados a su red financiera. El Tesoro indicó que estas plataformas han procesado grandes volúmenes de fondos asociados a contrapartes relacionadas con el IRGC.

Para la Administración Trump, estas operaciones forman parte de los mecanismos utilizados por el régimen iraní para evadir sanciones internacionales y sostener sus estructuras de poder.