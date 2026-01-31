Una jueza federal rechaza la demanda de Minnesota para frenar despliegue migratorio de la Administración Trump

Publicado por Joaquín Núñez 31 de enero, 2026

Una jueza federal rechazó el esfuerzo de Minnesota para anular el aumento de recursos y personal migratorio enviado por la Administración Trump. La jueza Katherine Menéndez, nominada por el presidente Joe Biden, argumentó que los demandantes no demostraron de forma sólida que la operación violara la Constitución de manera clara.

Como parte de la 'Operación Metro Surge', la Casa Blanca envió en diciembre un aproximado de 3.000 efectivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, presentó entonces la demanda junto a las ciudades de Minneapolis y St. Paul antes del fallecimiento de Alex Pretti.

De acuerdo con la demanda, el despliegue representaba una violación de la Décima Enmienda, que protege la soberanía estatal frente a incursiones federales no autorizadas. Además, mencionaron un uso excesivo de la fuerza y un intento de coaccionar políticamente al estado por sus políticas migratorias y otros puntos de su agenda.

Sin embargo, la jueza Menéndez rechazó estos argumentos en su fallo, señalando que los demandantes no justificaron que el accionar de la Administración Trump sobrepasara las facultades de los estados.

"Los demandantes solicitan al Tribunal que amplíe el precedente existente a un nuevo contexto en el que su aplicación es menos directa, concretamente, al despliegue sin precedentes de agentes federales armados de inmigración para hacer cumplir de forma agresiva las leyes de inmigración", escribió la jueza en su fallo de 30 páginas. "Ninguno de los casos en los que se basan se acerca siquiera a este", añadió.

Pam Bondi, fiscal general de la Administración Trump, celebró el fallo en su cuenta de X: «Otra GRAN victoria legal del Departamento de Justicia en Minnesota en este momento: un juez de distrito nombrado por Biden denegó el intento del fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, de mantener al ICE fuera de Minnesota.

"Ni las políticas de santuario ni los litigios sin fundamento impedirán que la Administración Trump haga cumplir la ley federal en Minnesota", sumó.