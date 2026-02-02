Mbappe evita un incendio y le da la victoria al Real Madrid ante un duro Rayo Vallecano

Mbappe le dio la victoria al Madrid en el último minuto.AFP

Publicado por Víctor Mendoza 1 de febrero, 2026

(AFP) Kylian Mbappe mantuvo la calma para transformar un penal en el minuto 100 y reivindicar Real Madrid una victoria por 2-1 ante un Rayo Vallecano con nueve hombres el domingo en un picante derbi de LaLiga.

Los blancos recortan la ventaja del Barcelona a un punto al frente de la tabla después de que el campeón español venciera el sábado al Elche.

Vinicius Junior marcó pronto para el Madrid después de que Jude Bellingham saliera cojeando con una aparente lesión en los isquiotibiales.

Jorge de Frutos empató para el Rayo al principio de la segunda parte, mientras los aficionados madridistas mostraban su enfado con su equipo tras la derrota en la Liga de Campeones a mediados de semana ante el Benfica.

Después de que la tarjeta roja de Pathe Ciss inclinara el partido a favor del Madrid, Mbappe anotó desde el punto de penalti en la muerte para su 22º gol en La Liga esta temporada.

Pep Chavarría también fue expulsado en los últimos compases para el Rayo, 17º, que llevó a un Madrid tembloroso hasta el alambre antes de caer.

El entrenador del Madrid, Alvaro Arbeloa, aseguró que el equipo tardará en ser más consistente, tras haber disputado seis partidos al frente del equipo desde que sustituyó a Xabi Alonso.

"Yo no soy Gandalf el Blanco", dijo el técnico madridista a los periodistas, en referencia al mago de El Señor de los Anillos.

"Lo que quiero de mis jugadores es lo que estoy viendo, compromiso, actitud, mentalidad, sabiendo que para ganar cada partido no basta la calidad, es clave la regularidad".

"Trabajaremos en eso, en rendimiento, mentalidad, ambición y actitud".

Arbeloa dijo que el Madrid tenía que jugar mejor que otros equipos para ganar a los rivales, debido a su ilustre nombre.

"Esto es el Real Madrid, y para ganar al Rayo Vallecano tenemos que hacer más que el resto de equipos de la Liga", continuó.

El técnico dijo que Bellingham sería una "gran ausencia" para los partidos que se avecinan si su lesión resulta grave, pero que por ahora "no sabemos nada".

Después de que la derrota en Portugal dejara al Madrid en la ronda de repesca de la Liga de Campeones, el público del Santiago Bernabéu se mostró sin perdón.

Arbeloa y Mbappé habían rogado a los aficionados que apoyaran al equipo pero,al igual que hace quince días contra el Levante, silbaron a sus propios jugadores.

Madrid sufrió un revés temprano como internacional de Inglaterra Bellingham se detuvo la celebración de la parte posterior de su muslo, saliendo de agonía.

Vinicius disparó a los anfitriones por delante en el minuto 15, mostrando el juego de pies ordenado justo dentro del área antes de disparar alto sobre Augusto Batalla y en la net.

Los blancos mandaban pero a pesar de adelantarse en el marcador, su afición no se aplacó y silbó al equipo en el descanso.

A los cuatro minutos de la reanudación, el Rayo empató. Álvaro García cabeceó un centro para que De Frutos, ex canterano madridista, llegara y perforara la meta rival.

Los visitantes deberían haber tomado la delantera después de una hora cuando Andrei Ratiu corrió hacia la meta con sólo Thibaut Courtois para vencer, pero el portero belga hizo una gran parada para negarle.

Mbappé estuvo a centímetros de adelantar al Madrid cuando Batalla se apresuró a salir de su portería, pero estrelló el balón en el larguero.

Ventaja numérica

Rayo hizo la vida más difícil para sí mismos cuando centrocampista Ciss fue expulsado para una falta fea en Madrid Dani Ceballos.

Eduardo Camavinga cabeceó al poste mientras los de Arbeloa daban la vuelta a la tortilla.

Con nueve minutos de tiempo de descuento Madrid se concedió un penalti cuando Nobel Mendy torpemente falta Brahim Díaz, y el máximo goleador de la Liga Mbappe lo despachó para arrebatar tres puntos para su equipo.

El Rayo acabó el partido con nueve hombres después de que Chavarría viera la segunda tarjeta amarilla por empujar a Rodrygo Goes.

"Lo importante es mejorar, crecer como equipo, intentar estar más tranquilos, no podemos estar siempre esperando a que el rival cometa un error", dijo el centrocampista madrileño Fede Valverde.

Arbeloa dijo que ahora está deseando que lleguen los quince días sin partidos entre semana debido a la temprana eliminación del Madrid de la Copa del Rey.

"Hemos tenido muchos más partidos que entrenamientos, que son para recuperar y no se pueden hacer a alta intensidad; como entrenador he echado de menos ese tiempo para trabajar", dijo el técnico.

"Utilizaremos estas dos semanas para seguir mejorando el equipo, individual y colectivamente".

En otro orden de cosas, Pablo Fornals dio la victoria al Real Betis ante el Valencia (2-1) y aupó a los andaluces a la quinta plaza.