El Senado aprueba el acuerdo de financiamiento del DHS, pero habrá un cierre del Gobierno de 48 horas

Publicado por Joaquín Núñez 30 de enero, 2026

El Senado aprobó un paquete de asignaciones para evitar el cierre del Gobierno. Como se le realizaron modificaciones a la versión ya aprobada por la Cámara de Representantes, el proyecto deberá volver allí para ser aprobado definitivamente. Sin embargo, puesto que la Cámara volverá a sesionar el próximo lunes, habrá un cierre de 48 horas.

La votación finalizó con 71 senadores a favor y 29 en contra, superando holgadamente el umbral de 60 votos en el Senado.

En las últimas semanas, el Congreso aprobó casi todas las asignaciones necesarias para financiar al Gobierno y evitar un cierre, como ocurrió en noviembre. Sin embargo, la polémica por las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) complicó los votos demócratas en el Senado.

Tras unos días de negociaciones, la Casa Blanca acordó con el liderazgo demócrata un financiamiento temporal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que tendrá una duración de dos semanas y vencerá a mediados de febrero.

El acuerdo incluye que el financiamiento del DHS esté separado del resto de las asignaciones aprobadas: defensa, transporte, vivienda y desarrollo urbano, salud y servicios humanos, trabajo, educación. En total, suponen un gasto de 1,2 billones de dólares.

A su vez, los senadores rechazaron una enmienda presentada por Bernie Sanders (I-VT), que hubiese anulado el dinero que el 'Big Beautiful Bill' aprobó en 2025 para el DHS.

"El pueblo estadounidense clama por un cambio. Ve lo que está sucediendo en nuestras calles. Ven a los matones. Ven cómo disparan y matan a personas. Ven cómo golpean y empujan a personas y las tratan como basura cuando son ciudadanos estadounidenses, cuando están aquí legalmente, cuando hay gente en las calles. Quieren que esto se detenga. Nosotros queremos que se detenga. Esto no es Estados Unidos. No es Estados Unidos. Y cuando ves esas imágenes, sabes que algo está muy mal y que debe cambiar", declaró Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata, tras la votación.

Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, habló con los republicanos en la tarde del viernes y les aseguró que espera aprobar rápidamente el proyecto el lunes. Para ello, planea utilizar una herramienta legislativa conocida como 'suspensión de reglas', que le permite evitar los procedimientos usuales de una orden regular.