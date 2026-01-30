Trump firma una orden ejecutiva para enfrentar la crisis de adicción y el abuso de sustancias

Publicado por Luis Francisco Orozco 29 de enero, 2026

El presidente Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva a la que denominó como la “Gran Iniciativa Estadounidense de Recuperación”, cuyo objetivo es combatir la adicción a las drogas y el abuso de sustancias. “Ahora estamos tomando una acción audaz para ayudar a los estadounidenses que luchan contra todo tipo de adicciones, para que puedan obtener la ayuda y el apoyo que necesitan y liberarse de la horrible carga de la dependencia”, dijo Trump al hablar desde la Oficina Oval.

De acuerdo a lo detallado, dicha iniciativa instruye a las agencias federales a utilizar fondos de subvenciones para apoyar la recuperación de adicciones y aumentar la concienciación en torno a este problema, el cual se ha convertido en uno de los más delicados del país a lo largo de estos últimos años. El esfuerzo también permitirá a las agencias consolidar varios programas, incluidos aquellos relacionados con la prevención del consumo de drogas, el tratamiento y el apoyo a la recuperación.

La firma de esta orden ejecutiva representa un momento importante para Trump tomando en cuenta la manera en que su familia se ha visto afectada por el problema de las adiciones, siendo este un asunto del cual el presidente ha hablado abiertamente. Su hermano, Fred Trump, murió a los 42 años a causa de un ataque cardíaco relacionado con el alcoholismo. “Muchos de los que están hoy conmigo han conocido personalmente el dolor de perder a un ser querido por la adicción a las drogas o al alcohol. Yo también”, dijo el presidente Trump.

Durante su primera administración, en 2019, Trump declaró su compromiso de poner fin a la crisis de los opioides y habló sobre su difunto hermano. “No sé si estaría trabajando, dedicando el tipo de tiempo y energía e incluso el dinero que estamos destinando a [este esfuerzo]. No sé si lo estaría haciendo de no haber tenido la experiencia con Fred”, dijo Trump a The Washington Post en una entrevista en 2019