El precio generacional de la falsa narrativa del 'genocidio' de Gaza

Los enemigos de Israel y quienes generalizan el antisemitismo tienen buenos motivos para celebrar. Han pasado solo 22 meses desde los horribles atentados terroristas palestino-árabes dirigidos por Hamás contra Israel que tuvieron lugar el 7 de octubre de 2023.

Pero, en lo que respecta a gran parte de los medios de comunicación progresistas corporativos, es, en el mejor de los casos, un recuerdo lejano. En su mayor parte, sin embargo, ha sido borrado junto con las últimas pruebas de la barbarie de Hamás hacia los rehenes israelíes aún en sus manos, mientras abrazan la narrativa de que Israel está cometiendo "genocidio" y hambreando deliberadamente a los niños de Gaza.

Estas afirmaciones son falsas; pueden y deben ser refutadas. La cobertura distorsionada de noticias y las mentiras que se están difundiendo sobre la conducta de Israel en la guerra contra Hamás tras el 7 de Octubre forman parte del debate sobre Gaza. Las mendaces historias de atrocidades que alegan la mala conducta israelí y envían la verdad sobre las intenciones de los palestinos y los brutales crímenes que han cometido al agujero orwelliano de la memoria están configurando la opinión internacional sobre el conflicto.

Pero hay algo aún más siniestro en el debate sobre la Franja de Gaza que no entienden del todo los israelíes ni los que en la diáspora denuncian lo que está ocurriendo. La disposición de tantas personas a tragarse la propaganda pro-Hamás como si fuera verdad trasciende los argumentos contemporáneos sobre la guerra o los debates sobre la mejor manera de combatir el aumento del odio a los judíos tras el 7 de Octubre. La aceptación de las afirmaciones de los yihadistas está sentando las bases de un futuro en el que el antisemitismo no sólo se extenderá, sino que se considerará como algo en lo que creen las personas decentes y de alta mentalidad.

La vida media de las mentiras



Lo que hay que entender es que las consecuencias de esta campaña para demonizar al Estado judío y a sus partidarios permanecerán mucho tiempo después de que termine la guerra. Al igual que el material radiactivo que permanece en la atmósfera, su vida media no se reducirá a la insignificancia durante mucho tiempo.

La discusión sobre la guerra posterior al 7 de Octubre y el aumento del antisemitismo que desencadenó está siendo encasillada en un marco de referencia en el que el odio hacia los judíos se ha normalizado. Jonathan S. Tobin

Quienes promueven la afirmación de genocidio, e incluso quienes la aceptan pasivamente, están sentando las bases de lo que gran parte del mundo pensará del pueblo judío en el futuro inmediato. Sus esfuerzos están contribuyendo a convencer a un amplio público de que los judíos y su Estado son excepcionalmente horribles y culpables de crímenes contra la humanidad. De este modo, se racionaliza el desprestigio del pueblo judío, cuyo Estado se considera ahora maligno. Y tales calumnias se lanzarán a la cara de los judíos durante décadas, quizás incluso siglos, en el futuro.

En este contexto, el esfuerzo por refutar las mentiras debe verse no solo como un aspecto importante de la guerra de información para defender a Israel hoy, sino para las generaciones de judíos que aún no han nacido.

La normalización del antisionismo



Como revela incluso un somero examen de las pruebas objetivas sobre lo que está ocurriendo en Gaza, la escasez de alimentos allí es claramente culpa de los terroristas de Hamás. El grupo islamista que gobernó Gaza como un Estado terrorista palestino independiente en todo menos en el nombre desde 2007 hasta las secuelas del 7 de Octubre comenzó la guerra que causó todo el sufrimiento, y utilizó tácticas diseñadas para poner a los civiles en peligro.

También obstruye la ayuda enviada a la Franja para aliviar el sufrimiento, proveniente de fuentes que no pueden controlar; roba la mayor parte de los alimentos que llegan; los acapara para sí mismo; y luego vende una parte a la población a precios exorbitantes.

Pero como gran parte de los medios de comunicación están influidos por la propaganda de Hamás y la ideología de la izquierda woke, que considera erróneamente a Israel como un Estado opresor blanco que siempre se equivoca y a los palestinos como gente de color que siempre tiene razón, se ignoran todas las pruebas de lo contrario.

Como resultado, la discusión sobre la guerra posterior al 7 de Octubre y el aumento del antisemitismo que desencadenó está siendo encasillada en un marco de referencia en el que el odio hacia los judíos se ha normalizado. Esto quedó mejor ilustrado por un trío de artículos publicados la semana pasada por The New York Times, en los que la demonización de Israel y los judíos se presentó como una respuesta basada en principios a los eventos.

En uno de ellos, Ezra Klein, del Times, realizó una aduladora entrevista con Mahmoud Khalil, el activista de origen sirio amenazado de deportación por la Administración Trump. Khalil ayudó a organizar las volátiles concentraciones pro-Hamás y los ataques a judíos en la Universidad de Columbia. La obsecuencia de Klein no sólo permitió a Khalil falsificar la historia de la guerra contra Israel, sino también justificar su conducta y la campaña antisemita que había ayudado a dirigir.

Que el Times sirviera de plataforma a alguien que hoy difunde mentiras sobre el comportamiento israelí ya es bastante malo. Pero también hizo la indignante e igualmente falsa afirmación de que la guerra terrorista de desgaste conocida como Segunda Intifada, que se cobró la vida de más de 1.000 israelíes entre 2000 y 2005, era "no violenta" y que el 7 de Octubre fue una respuesta justificada a las acciones israelíes. Al hacerlo, trató su apoyo al objetivo de Hamás de erradicar Israel -algo que sólo puede lograrse mediante el genocidio - como un asunto opinable.

No hace falta decir que ningún medio responsable publicaría un artículo que tratara de esta manera la propuesta de genocidio de cualquier otro pueblo. Pero eso demuestra lo eficaces que han sido los detractores contemporáneos de los judíos a la hora de generalizar tanto sus objetivos como la difamación de Israel como un Estado genocida y de apartheid.

Igual de reveladora fue la entrevista del Times con el director general y nacional de la Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés), Jonathan Greenblatt, unos días después. Soy un severo crítico de Greenblatt, cuya dirección del venerable grupo lo alejó de su misión de defensa de los judíos para dedicarlo a causas progresistas partidistas que socavaron su objetivo principal y legitimaron a las fuerzas de izquierda que propagaban el antisemitismo. Pero, desde el 7 de Octubre, se ha visto obligado por los acontecimientos a cambiar de rumbo en cierta medida, mientras la ola de odio a los judíos se extendía por todo el mundo.

A diferencia de las preguntas blandas que se le hicieron a Khalil, la periodista del Times Lulu García-Navarro fue adversaria de Greenblatt, desafiándolo en prácticamente todos los puntos, negando su intento de explicar cómo el antisionismo y el apoyo a la agenda de Hamás no eran críticas a Israel. Desesperado por atraer a la abrumadora mayoría de lectores progresistas del periódico, Greenblatt se jactó de sus frecuentes críticas al Gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y de cómo comparte la preocupación de los detractores del Estado judío por los acontecimientos de Gaza.

Merece crédito por tratar de señalar que el aumento sin precedentes del antisemitismo desde el 7 de Octubre está directamente relacionado con la legitimación del antisionismo. Pero la impresión general del artículo fue la de un líder asediado que se encuentra a la defensiva y está perdiendo la batalla por los corazones y las mentes de los antiguos aliados de su grupo, que se han tragado los argumentos de los antisemitas.

Un artículo posterior de la columnista de opinión del Times, Lydia Polgreen, una antisionista declarada, celebraba el modo en que demócratas supuestamente moderados como la senadora Amy Klobuchar (Minnesota) se tragan las afirmaciones de que Israel comete genocidio y mata deliberadamente de hambre a los palestinos. Polgreen ensalzó el hecho de que una gran mayoría de demócratas del Senado votara a favor de frenar la ayuda militar al Estado judío en tiempos de guerra.

Pero al hacerlo, las palabras 7 de Octubre, Hamás y terrorismo nunca aparecieron, justificando así la noción de que tomar partido contra Israel y permitir sobrevivir a quienes buscan su destrucción era la postura de la conciencia.

Un punto de inflexión



Por lo tanto, está claro que la discusión sobre la supuesta hambruna en Gaza debe entenderse no como un simple tema de conversación en un debate interminable sobre quién hizo qué a quién en una guerra eterna en Oriente Medio. Es el posible punto de inflexión para la deslegitimación de Israel en las mentes de la mayoría de los demócratas y progresistas, y para que el antiguo consenso bipartidista sea sustituido por un sentido de la justicia del Estado judío que solo los republicanos pueden defender.

No es así como entienden el debate un gran número de estadounidenses -judíos y no judíos- que se consideran amigos de Israel, pero que están cayendo presa de la narrativa sobre el hambre. Lo mismo se aplica a algunos israelíes que han permitido que su amargo desacuerdo con Netanyahu les persuada de validar la desinformación mediática sobre Gaza, e incluso de calificar falsamente lo que está ocurriendo allí como una forma de genocidio.

Es posible argumentar que la guerra de Israel contra Hamás ha tenido su parte de errores garrafales y estrategias equivocadas. El primer ministro merece crédito por no dejarse presionar para permitir que Hamás sobreviva -como deseaba la Administración Biden y la mayor parte del mundo- así como por lograr la derrota de Hezbolá en el Líbano y de Irán. Pero sus decisiones son criticables.

Los nuevos 'Protocolos'



Pero al sucumbir a las afirmaciones sobre la hambruna que tienen su origen en la desinformación de Hamás y la parcialidad de los medios de comunicación, los detractores de Netanyahu, tanto en casa como entre los amigos de Israel en el extranjero, están haciendo algo más que distanciarse de un líder que les desagrada. La legitimidad concedida a las mentiras sobre la hambruna en Gaza o las estadísticas exageradas sobre la población civil palestina por quienes afirman amar a Israel pero se oponen a Netanyahu no le está haciendo mucho daño. Sin embargo, contribuye a justificar la demonización del Estado judío y ayuda y consuela a un envalentonado movimiento de antisemitas de izquierda y extrema derecha.

Lo que está en juego no es la reputación del primer ministro. Se trata, más bien, de un libelo de sangre sobre Israel que bien puede ser el equivalente moral de Los Protocolos de los Sabios de Sión para el resto del siglo XXI, y un plan de juego para una ronda interminable de teorías de conspiración antisemitas sobre las fechorías judías.

Una vez que tratas las patrañas sobre el genocidio no solo como discutibles sino como razonables, les has dado a los antisionistas que odian a los judíos de todas las ideologías un arma que utilizarán contra el pueblo judío de maneras que no tienen nada que ver con las disputas políticas israelíes o las dudas sobre la mejor manera de terminar la guerra en Gaza.

Quienes firman cartas denunciando a Israel -o quienes utilizan las principales plataformas para dar señales de virtud sobre la difícil situación de los palestinos que aplaudieron las atrocidades del 7 de Octubre pero que ahora sufren por su apoyo a Hamás- pueden pensar erróneamente que están hablando en nombre de los valores judíos. Pero están haciendo el juego a los propagandistas de Hamás, así como a los que aclaman la destrucción de Israel y atacan a los judíos dondequiera que vivan.

Las mentiras que refuerzan en lugar de refutar serán arrojadas a la cara del pueblo judío durante muchos años. Serán los eslóganes coreados no solo por la generación actual de los que odian a los judíos, sino por los que nos acosarán en el futuro.

