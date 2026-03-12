Decenas de legisladores internacionales instaron a un cambio de régimen en Irán

Publicado por Etgar Lefkovits 12 de marzo, 2026

Decenas de parlamentarios de todo el mundo están pidiendo el derrocamiento del régimen iraní y rechazando cualquier negociación que permita su supervivencia.

Una carta pública, iniciada por un legislador israelí del Cónclave de los Aliados Cristianos de la Knéset cuando la guerra se acerca a su tercera semana, fue firmada por más de 50 parlamentarios de Europa, América Latina y África, entre ellos docenas que dirigen los cónclaves de aliados de Israel en sus respectivos parlamentos.

Titulada Llamamiento internacional por un Irán libre, la carta del 10 de marzo exhorta a continuar la acción militar para derrocar al régimen iraní, y advierte contra cualquier llamamiento público a las negociaciones que corra el riesgo de diluir la actual influencia internacional contra la República Islámica.

"Las naciones democráticas deben seguir utilizando todos los canales diplomáticos, económicos, militares y multilaterales disponibles para derrocar al régimen iraní", afirma la misiva. "Cualquier negociación con este régimen sólo sirve para permitir su supervivencia y la continuación de su represión contra el pueblo iraní".

Legisladores de Albania, Austria, República Checa, Dinamarca, Estonia, Grecia, Finlandia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, España y Suecia figuran entre los firmantes europeos de la carta, junto con legisladores de Honduras, Argentina, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Guatemala y Paraguay en América Latina, así como de la República Democrática del Congo, Ghana, Lesoto, Madagascar, Nigeria, Sudáfrica y Uganda en África.

"Hay muchas fuerzas buenas en el mundo libre que comprenden bien la amenaza existencial que supone la ideología religiosa del islam radical", declaró el legislador israelí Amit Halevi, del gobernante Partido Likud del primer ministro Benjamín Netanyahu, que comenzó la campaña mundial de legisladores.

"En Israel tenemos que reforzar el frente común con ellos, para cumplir la misión de nuestra generación, derrotar estas ideas enfermas y eliminar cualquier asidero que tengan en la tierra".

El grupo de legisladores internacionales que firmaron la carta dijo que el cambio de régimen era esencial.

"Lo más importante es que este régimen tiene que terminar, y el final está cerca", dijo el diputado Andreas Minnich, del Partido Popular austriaco, a JNS el jueves. "La única forma de acabar con este régimen es cambiar el régimen, y toda la guerra habrá sido en vano si no hay un cambio de régimen".

Minnich, que preside el Caucus Austriaco de Aliados de Israel, dijo que aunque algunos europeos, incluidos los austriacos, creen que la neutralidad es algo bueno, "el mundo debe entender que sólo hay una opción: el bien o el mal".

"Esta acción militar conjunta de Estados Unidos e Israel es fundamental para detener al principal partidario del terror del mundo", dijo Josh Reinstein, presidente de la Israel Allies Foundation, con sede en Washington DC, que dirige la red de decenas de caucus confesionales de todo el mundo.

"Respaldamos plenamente el empeño del príncipe heredero, Reza Pahlavi, por liderar Irán como una democracia que conduzca finalmente a la firma de los Acuerdos de Ciro, que convertirían a Oriente Próximo en un faro de paz y prosperidad", añadió.

© JNS