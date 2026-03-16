El nuevo antisemitismo pro-ayatolá

16 de marzo, 2026

El terrorismo es un método diseñado para aniquilar al enemigo: eliminarlo, inmovilizarlo y volverlo irrelevante.

Esa fue la lógica del Holocausto. Y hoy, una lógica similar es visible en el intento de criminalizar al pueblo judío y atacarlo físicamente, al igual que se ataca al propio Israel.

Es un profundo error de cálculo. En lugar de debilitar a los judíos, su identificación con el Estado judío los fortalece.

Sin embargo, ha surgido un nuevo fenómeno inquietante. El antisemitismo se multiplica al tiempo que adopta una postura extraña y asombrosa: la defensa de los ayatolás.

Incluso respetables periódicos y paneles de televisión presentan al régimen iraní -y a su apoderado Hezbolá- como víctimas del "imperialismo sionista". Algunos medios italianos hablan ahora de un supuesto "genocidio libanés", ampliando la acusación a la necesaria guerra de Israel contra la agresión de Hezbolá.

Esta inversión no es nueva. Durante décadas, el antisemitismo se ha disfrazado de crítica a Israel.

Comenzó con la infame resolución de Naciones Unidas de 1975 que declaraba que "sionismo es igual a racismo". Continuó con la conferencia de Durban de 2001 y con las obsesivas campañas en las Naciones Unidas, encarnadas por figuras como Francesca Albanese.

Se han gastado miles de millones en promover acusaciones de que Israel es colonialista, genocida y criminal.

Se ha dado la vuelta a la realidad. Israel -amenazado de genocidio durante décadas y atacado el 7 de octubre de 2023 con ese objetivo explícito mientras Irán orquestaba la violencia- se ha transformado en el supuesto enemigo de la humanidad.

El paso de presentar a los judíos como monstruos a atacarlos es muy corto.

Los ataques se están convirtiendo en rutina: agresiones a niños y madres en parques, a personas rezando, a estudiantes, desde Manchester a Bondi y más allá.

Sin embargo, lo que sigue asombrando es la voluntad de defender al régimen iraní y a Hezbolá simplemente para demonizar a Israel.

Se nos dice que Israel arrastró a Donald Trump a la guerra. Que los rabinos son los responsables. Que Benjamin Netanyahu es el culpable. Y algunos comentaristas incluso se preguntan si los ayatolás eran realmente tan peligrosos después de todo.

No importan los informes del OIEA, las pruebas de uranio enriquecido o las propias declaraciones del régimen.

Así, el régimen más brutal de Oriente Próximo -un régimen que viola todos los derechos humanos- se convierte en un pilar del nuevo antisemitismo porque ataca a Israel. El odio a los judíos se funde a la perfección con el antiamericanismo.

La guerra ha encendido este fenómeno. Los ataques contra instituciones judías se han sucedido en Europa y Norteamérica.

En Amsterdam, una escuela judía fue bombardeada. En Lieja se atacó una sinagoga. Siguieron incidentes en Grecia y Rotterdam. En Michigan, un terrorista libanés intentó masacrar a los niños de la guardería de una sinagoga antes de suicidarse. En Toronto se produjeron atentados contra la sinagoga Beth Avraham y la congregación Shaarei Shomayim.

Se ha advertido a las comunidades judías de todo el mundo de que son objetivos. Se les aconseja que se quiten sus kippas y Estrellas de David y eviten revelar sus movimientos.

El odio se parece a la explosión de odio que siguió al 7 de octubre de 2023. Combina la propaganda islamista con elementos de la política de izquierda radical -activistas, colectivos radicales, predicadores salafíes y chiíes-, alimentada por el dinero, la ideología y los intereses políticos.

Al igual que ocurrió después del 7 de octubre, la actual oleada de antisemitismo que recorre el mundo ignora por completo la naturaleza del enemigo de Israel: su crueldad, el asesinato de decenas de miles de sus propios ciudadanos, la persecución de mujeres disidentes y homosexuales, y su prolongado liderazgo del terrorismo internacional.

Niega lo que el propio régimen iraní ha declarado en repetidas ocasiones: su intención de destruir Israel, Estados Unidos y Occidente, y su uso del chantaje nuclear como amenaza estratégica.

En este sentido, la nueva forma de antisemitismo es aún más inquietante que la que se esconde tras la defensa de los palestinos. Ahora va más allá: pretende preservar y legitimar el propio régimen de los ayatolás.

Irán se ha organizado rápidamente como un actor central en esta campaña. Los informes indican una coordinación detrás de los ataques a las comunidades judías.

Sin embargo, los defensores del antisemitismo en la política y los medios de comunicación se niegan a reconocer esta realidad. Fieles a la tradición, culpan a los judíos.

Pero a lo que nos enfrentamos hoy es a un movimiento amplio y violento. Hay que enfrentarse a él antes de que consuma también a otros.

Los judíos ya lo entienden. Y esta vez no se quedarán dormidos.

© JNS