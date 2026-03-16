Las Fuerzas de Defensa de Israel destruye el avión de Jamenei en Teherán

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 16 de marzo, 2026

La Fuerza Aérea israelí derribó el avión oficial del líder supremo iraní en un"ataque preciso"en el aeropuerto internacional Mehrabad de Teherán durante la noche del domingo, según las Fuerzas de Defensa de Israel.

"El avión era utilizado por Ali Khamenei, el líder supremo del régimen terrorista iraní, altos funcionarios adicionales y personal militar iraní para avanzar en las adquisiciones militares y gestionar la coordinación con los países del eje a través de vuelos nacionales e internacionales", dijeron las FDI.

Jamenei fue asesinado en un ataque israelí en Teherán durante la fase inicial dela "Operación León Rugiente" el 28 de febrero.

"El desmantelamiento de la aeronave interrumpe las capacidades de coordinación de los dirigentes del régimen iraní con países del eje, sus esfuerzos de acumulación de fuerzas militares y su capacidad para rehabilitar sus capacidades. Como resultado, se ha degradado otro activo estratégico del régimen", continúa el comunicado.

Los aviones de la FAI iniciaron "una oleada de ataques a gran escala contra infraestructuras del régimen terrorista iraní en Teherán, Shiraz y Tabriz", anunciaron las FDI a última hora de la mañana del lunes.

En un "ataque significativo en el corazón de Teherán", las FDI dijeron el lunes por la tarde que su fuerza aérea "destruyó un complejo perteneciente al régimen terrorista iraní utilizado para desarrollar capacidades de ataque por satélite en el espacio".

Las FDI dijeron que la instalación contribuía a los esfuerzos del régimen iraní para atacar satélites, incluidos los pertenecientes a Israel y otros países.

El sitio estaba vinculado al desarrollo del satélite Chamran-1, puesto en órbita por el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica en septiembre de 2024, según las FDI. El ejército dijo que el ataque se produjo después de un ataque anterior la semana pasada contra otro compuesto de investigación espacial operado por la Organización Espacial Iraní en Teherán.

Las FDI dijeron anteriormente que atacaron más de 200 objetivos iraníes el domingo,incluyendo centros de comando, sistemas de defensa y sitios de almacenamiento y producción de armas.

"Las FDI continúan degradando el conjunto de misiles balísticos y los sistemas de defensa del régimen terrorista iraní en el oeste y centro de Irán", continuaba el comunicado.

Las fuerzas israelíes atacaron y mataron a miembros de una célula de lanzamiento de drones que operaba en el oeste de Irán, publicando el domingo imágenes de vídeo del ataque. Según las FDI, la aviación israelí identificó a los operativos utilizando información de inteligencia en tiempo real y los atacó después de que intentaran huir del lugar.

A primera hora del domingo, la FAI completó una oleada de ataques en la zona de Hamedan, en el oeste de Irán, alcanzando varios "cuarteles generales clave" del CGRI y su milicia paramilitar de voluntarios Basij.

"Estos cuarteles generales sirvieron a los órganos del régimen para gestionar las actividades en curso y avanzar en los ataques terroristas contra el Estado de Israel y otros países en todo Oriente Medio", dijeron las FDI.

El ejército israelí también publicó el domingo nuevas imágenes de cazas furtivos F-35I "Adir" de la Fuerza Aérea Israelí de camino a atacar objetivos del régimen en Irán.

Las FDI informaron el 4 de marzo de que un caza "Adir" derribó un avión de guerra YAK-130 de la Fuerza Aérea iraní sobre Teherán, lo que supone la primera vez que un F-35 derriba un avión tripulado en combate.

También fue el primer enfrentamiento israelí aire-aire con un avión enemigo tripulado en más de 40 años. El último encuentro de este tipo se produjo en 1985, cuando los F-15 israelíes derribaron dos MiG-23 sirios sobre el Líbano.

El portavoz de las FDI, general de brigada Effie Defrin, dijo a los periodistas en una sesión informativa el domingo que Jerusalén continuará las operaciones tanto en Irán como en Líbano hasta que se logren los objetivos de su campaña.

"Tenemos una estrategia de combate ordenada y bien planificada. Tenemos miles de objetivos más en Irán y generamos objetivos adicionales cada día", dijo Defrin. "El régimen ya está debilitado. Seguimos debilitándolo más y más cada día. Todas las FDI están preparadas y decididas a completar la misión y eliminar las amenazas que enfrenta el Estado de Israel."

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