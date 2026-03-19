El analista de VOZ, Franklin Camargo, testifica en el Congreso: “La captura de Maduro fue necesaria para la seguridad del pueblo estadounidense”

Publicado por Virginia Martínez 18 de marzo, 2026

El analista político venezolano de VOZ, Franklin Camargo, compareció este miércoles ante el Subcomité de Supervisión del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para defender las recientes acciones de Washington contra estructuras criminales vinculadas a Venezuela, en el marco de una audiencia centrada en su sustento legal.

La sesión, titulada “La base legal para las acciones contra los narcotraficantes venezolanos”, se llevó a cabo en el edificio Rayburn y tuvo como objetivo examinar la legalidad de medidas como el arresto de Nicolás Maduro y operaciones contra embarcaciones dedicadas al narcotráfico. El debate también incluyó la revisión de precedentes históricos y del marco jurídico nacional e internacional que respalda este tipo de acciones.

Testimonio centrado en la seguridad y la necesidad de actuar

Durante su intervención, Camargo dejó claro que su enfoque no estaba en argumentar la legalidad —tema abordado por otros comparecientes— sino en subrayar la necesidad de actuar frente a lo que describió como una amenaza directa para Estados Unidos.

“Nicolás Maduro no fue simplemente un mal presidente. Es un narcoterrorista malvado que cometió crímenes contra estadounidenses. Hay otros aquí hoy que pueden testificar sobre la legalidad de la acción de Estados Unidos en Venezuela. Yo quiero testificar sobre su necesidad”, afirmó.

El analista sostuvo que el régimen de Maduro no puede entenderse únicamente en términos políticos, sino como una estructura vinculada al narcotráfico. En ese sentido, afirmó que Venezuela fue convertida en un punto clave para el tránsito de cocaína, con volúmenes anuales que, según expuso, alcanzan cientos de toneladas bajo protección de redes conectadas al poder.

“Entre 200 y 250 toneladas métricas de cocaína pasan por Venezuela cada año bajo la protección de una red criminal —estrechamente vinculada a altos funcionarios de Maduro— conocida como el Cartel de los Soles. Cada año, 30.000 estadounidenses mueren por sobredosis de cocaína. Cuando un narco-régimen inunda el hemisferio con drogas peligrosas, las familias estadounidenses pagan el precio”, explicó.

De la experiencia personal al argumento político



Camargo también relató su experiencia como opositor al chavismo. Explicó que, tras criticar al régimen, fue acusado de terrorismo bajo la llamada Ley contra el Odio, lo que lo expuso a una posible condena de hasta dos décadas en prisión. Logró salir del país, pero —según indicó— miembros de su familia enfrentaron represalias, incluyendo tortura y encarcelamiento.

Posteriormente, emigró legalmente a Estados Unidos, donde recibió asilo durante la Administración de Donald Trump. En la actualidad, trabaja en el ámbito de la comunicación promoviendo valores estadounidenses.

Narcotráfico y redes criminales



En su exposición, Camargo señaló que el tráfico de drogas no es un fenómeno aislado, sino parte de una estructura más amplia que involucra a actores estatales. “El régimen de Maduro convirtió a Venezuela en un cartel de drogas”, afirmó.

Asimismo, indicó que organizaciones como el Tren de Aragua han participado en delitos graves, incluyendo homicidios y agresiones, algunos de los cuales han tenido impacto en Estados Unidos. Según planteó, estos hechos no serían incidentes aislados, sino parte de una dinámica más amplia.

“El régimen estableció una conspiración gubernamental para enviar criminales violentos a Estados Unidos (...) Esto no fue un accidente. Fue parte de una estrategia deliberada del régimen”, aseguró.

Camargo también hizo referencia a declaraciones del exjefe de inteligencia militar Hugo Carvajal, quien ha señalado que estructuras del Estado venezolano habrían facilitado operaciones de narcotráfico y cooperación con otros actores.

Debate sobre soberanía y legitimidad



Otro de los puntos abordados fue la discusión sobre soberanía. Camargo planteó que existe una diferencia entre la soberanía de un país y la de un régimen, y sostuvo que no deben confundirse ambos conceptos.

“Una mafia que secuestró al Estado venezolano no tiene derecho a la soberanía”, afirmó. “Es el pueblo venezolano quien es soberano”.

En esa línea, sostuvo que Nicolás Maduro no puede ser considerado un mandatario legítimo, recordando que distintas administraciones estadounidenses no lo han reconocido como presidente electo.

“Algunos argumentan que capturar a Nicolás Maduro sería equivalente a que otro país ‘invadiera’ Estados Unidos y ‘secuestrara’ a nuestro presidente. Pero eso supone que Maduro era un presidente legítimo —no lo era (...) Maduro no fue ‘secuestrado’. Era un fugitivo acusado por el Departamento de Justicia”, agregó.

Un tema de interés estratégico para Estados Unidos

El compareciente también destacó la cercanía geográfica entre Venezuela y Estados Unidos como un factor clave.

“Venezuela está más cerca de Miami que Miami de Los Ángeles”, señaló, al subrayar que esta proximidad convierte la situación en un asunto de interés directo para la seguridad nacional.

Además, mencionó la relevancia energética del país sudamericano y su impacto geopolítico.

“Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Antes de la captura de Maduro, cerca del 90% de las exportaciones de petróleo venezolano iban a China”, dijo.