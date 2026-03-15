Un fragmento de misil iraní alcanza la residencia del cónsul general de EEUU en Israel

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 15 de marzo, 2026

La metralla de un misil iraní impactó el edificio donde vive el cónsul general de Estados Unidos en Israel, según informaron este domingo las noticias hebreas generalizadas.Las informaciones no aportaron más datos.

Expertos policiales en desactivación de explosivos trabajaron para retirar del edificio un fragmento de cohete que penetró por la calle y alcanzó el nivel del aparcamiento, dijo la policía de Jerusalén. No se informó de víctimas.

JNS se puso en contacto con la embajada de Estados Unidos en Jerusalén para obtener comentarios.

Dos hombres sufrieron heridas leves mientras corrían en busca de refugio durante la última descarga de misiles iraníes que golpeó al Estado judío el domingo por la tarde, según funcionarios médicos.

Previamente, el domingo, dos ancianos israelíes resultaron heridos leves en Holon, al sur de Tel Aviv, cuando el fuego de cohetes de Irán y Hezbolá impactó durante la noche.

Al menos 14 personas, todas ellas no combatientes, han muerto en los cientos de ataques con misiles iraníes dirigidos contra regiones civiles del Estado judío.

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