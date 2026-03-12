La narrativa de victimización de Mamdani y el futuro estadounidense

12 de marzo, 2026

La semana pasada fue tumultuosa para la ciudad de Nueva York, su alcalde y su población judía. En el transcurso de varios días, la ciudad se enfrentó a acontecimientos que en cualquier otra época podrían haberse considerado no sólo profundamente chocantes, sino que habrían tenido consecuencias inmediatas y graves.

Al informar sobre el hecho de que Rama Duwaji, la esposa del alcalde Zohran Mamdani, había dado a me gusta a publicaciones en redes sociales en las que se celebraban los atentados terroristas liderados por Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023 y negaban la violación de mujeres israelíes, fue seguida por la noticia de que la primera pareja de la ciudad había recibido en su residencia oficial de Gracie Mansion a dos conocidos partidarios del terrorismo. Pero antes de que el público tuviera la oportunidad de asimilar nada de eso, el alcalde y la mayor parte de su sección de animación de los medios liberales intentaron restar importancia y luego confundir al público sobre el hecho de que terroristas islamistas, aparentemente inspirados por ISIS, habían intentado poner una bomba en una manifestación anti-Mamdani.

En conjunto, ofrecía una imagen desoladora de cómo el alcalde y sus partidarios no sólo estaban redoblando su apoyo al terrorismo contra israelíes y judíos, sino que también intentaban tratar el terrorismo islamista nacional como un asunto menor. El hecho de que estos acontecimientos, como tantas otras cosas sobre Mamdani, fueran tratados en general como algo sin importancia dice mucho sobre dónde se encuentran los estadounidenses como sociedad. Y eso, tanto como cualquier otra cosa, es algo que debería hacer sonar las alarmas de los judíos y de todos los que se preocupan por las consecuencias de la decadencia cultural, así como de la tolerancia hacia el antisemitismo y la violencia.

La popularidad del alcalde

La capacidad de Mamdani para encogerse de hombros ante estos incidentes mientras es proclamado por The New York Times como "uno de los políticos más populares de Estados Unidos" es una muestra no sólo de cómo los medios de comunicación de izquierdas y el Partido Demócrata le cubren las espaldas. Al igual que su victoria electoral en noviembre, también es una señal de que la sociedad estadounidense puede estar en un punto de inflexión en lo que respecta a la tolerancia del antisemitismo. Y cualquiera que piense que eso no tendrá un impacto en la vida judía y en el país en su conjunto no ha prestado atención a lo que ha estado sucediendo en los últimos años.

En estos momentos, es esencial recordar que cuando Mamdani fue elegido alcalde de Nueva York el año pasado, los optimistas dijeron a todo el mundo que no se alterara demasiado por ello.

Es cierto, admitían, que Mamdani, de 34 años, se opuso durante mucho tiempo al derecho de Israel a existir como Estado judío y apoyó el movimiento discriminatorio BDS. Es cierto que fue miembro fundador de la sección de Estudiantes por la Justicia en Palestina del Bowdoin College de Maine, un grupo universitario que trafica habitualmente con el odio a los judíos. Y es cierto que su breve carrera política se basó en el activismo contra Israel y sus partidarios judíos. También ha apoyado doctrinas económicas y culturales de izquierdas asociadas con algunos de los peores horrores del siglo XX y el colapso del liberalismo en el XXI.

Pero como a todo el mundo se le dijo, tener un alcalde con opiniones tan repugnantes no afectaría realmente a la vida judía en Nueva York, y mucho menos repercutiría en lo que ocurre en el resto de Estados Unidos o en su política exterior. El alcalde estaría demasiado ocupado tratando de dirigir la ciudad más grande del país como para perjudicar realmente a los judíos o a cualquier otra persona. De hecho, se predijo que pronto se hundiría bajo el peso de los costosos y equivocados despilfarros que crearían sus desacreditadas políticas socialistas.

Algo de eso es cierto.

Las predicciones más histéricas en las redes sociales sobre lo que supondría su llegada a Gracie Mansion eran exageradas e inexactas. Nueva York en 2026 no es Berlín en 1939. Los judíos no están siendo acorralados; algo remotamente parecido no es posible. La vida judía continúa en toda su complejidad y vitalidad, y no hay razón para creer que esté a punto de terminar. También es cierto que -como ha ocurrido durante la mayor parte de sus 400 años de existencia- Nueva York es, en muchos aspectos, tanto buenos como malos, un lugar muy diferente del resto de Estados Unidos. Lo que ocurre allí no tiene por qué afectar al país en su conjunto.

Sin embargo, como afirma el Times y confirman las encuestas, la mayoría de los neoyorquinos ven a Mamdani con buenos ojos. Y si su conducta no cambia eso -y hay pocas razones para creer que lo hará- entonces eso ilustra el cambio en la opinión pública sobre los judíos en la ciudad con la mayor demografía fuera de Israel.

Apoyo al terrorismo manipulado

Reconozcamos que no hay nada realmente nuevo en relación con las revelaciones de Duwaji o la decisión de la pareja de acoger a Mahmoud Khalil, el organizador de las manifestaciones pro-Hamas en la Universidad de Columbia, o Abdullah Akhil, otro animador del grupo genocida, en su casa durante el Ramadán. Mamdani ha intentado (con ayuda de periodistas simpatizantes de izquierdas) hacer pasar sus opiniones sobre Oriente Próximo por apoyo a la "causa palestina." Su respaldo a la ideología detrás del 7 de octubre va más allá de su tolerancia con los cánticos genocidas de "Globalizar la intifada" y "Del río al mar" que se escuchan en los campus universitarios. Incluso un somero examen de su conducta y sus declaraciones demuestra que sus opiniones no difieren de las de su esposa, ambas vitorearon y también negaron la victimización de las mujeres judías e incluso el secuestro de niños. Lo admitan o no sus seguidores mediáticos, son partidarios de Hamás.

Su falta de voluntad para condenar las publicaciones en las redes sociales respaldadas por su esposa, incluso cuando trató de decir que sus opiniones no eran necesariamente las suyas, habla a las claras de su postura. Y al invitar a los que también aplaudieron la mayor matanza de judíos desde el Holocausto, también demostraron que en el Nueva York de Mamdani, tales sentimientos no sólo se consideran dentro de los límites de la opinión aceptable, sino que son realmente loables. Ahora ha dejado claro que la casa en la que han vivido los alcaldes de Nueva York durante los últimos 80 años es un lugar donde esas personas no sólo son bienvenidas, sino honradas.

Al igual que cuando alentó de forma cualificada el asedio a una sinagoga de Manhattan el otoño pasado, en el que trató de argumentar que el apoyo judío al sionismo "viola el derecho internacional", el nuevo alcalde ha establecido una marca que ha normalizado el odio a los judíos.

Sin embargo, la reacción del alcalde y de gran parte de los medios de comunicación ante el atentado terrorista perpetrado el 7 de marzo frente a la mansión Gracie fue tal vez aún más ominosa. Ese día, dos estadounidenses musulmanes de Pensilvania lanzaron bombas (afortunadamente, no explotaron) contra manifestantes que habían acudido a protestar contra Mamdani.

Dos grupos se habían reunido frente al monumento del Upper East Side: uno compuesto por manifestantes de derechas que protestaban contra una supuesta "toma del poder musulmana" en Nueva York, y otro que apoyaba a Mamdani y la afluencia de inmigrantes musulmanes. En una escena que sólo puede calificarse de surrealista, uno de los terroristas se acercó a un partidario de Mamdani que hablaba por megáfono de la necesidad de dar la bienvenida a todos a la ciudad y gritó Allahu Akbar" ("Dios es grande"). A continuación, hizo estallar el artefacto explosivo con metralla antipersonal por encima del hombro. Tras otro intento fallido de hacer estallar un artefacto en medio del grupo antimamdani y una breve refriega con la policía, el agresor y su cómplice fueron detenidos.

La narrativa del victimismo musulmán

Lo que resulta clave de este incidente es la forma en que la mayoría de los medios de comunicación de Nueva York y nacionales, así como el gobierno de Mamdani, trataron de culpar de la violencia a los manifestantes pacíficos, que eran las víctimas previstas de los terroristas. Es cierto que la escena inicial fue confusa, pero durante días, los principales medios de comunicación y los principales comentaristas de izquierdas, como los de CNN Ana Navarro y Abby Phillip, han seguido ofuscando la verdad sobre de qué lado estaban los terroristas.

Lo mismo ocurrió con la mayoría de los políticos de Nueva York, incluido Mamdani, quien, como dijo diplomáticamente el Times, "elegía cuidadosamente sus palabras" al hablar de lo sucedido en un intento de desviar la culpa del crimen hacia sus críticos, en lugar de hacia quienes compartían su entusiasmo por la "causa" de atacar a los judíos y a otros opositores al islam político.

Esto fue vergonzoso en sí mismo. Pero también demostró el compromiso del alcalde y de gran parte de los medios de comunicación liberales con una narrativa de victimismo musulmán en la que el verdadero problema es la "islamofobia", en lugar del preocupante apoyo al odio y el terror islamistas. Si los violentos culpables hubieran sido los extremistas que se habían manifestado en contra de Mamdani, nadie puede dudar de que la condena de su conducta y sus ideas tanto por parte del alcalde como de los medios de comunicación liberales habría sido vehemente y sin matices. En lugar de ello, el crimen se describió principalmente como el resultado de las supuestas malas opiniones y comportamiento de las víctimas.

Tan exitosa fue esta campaña mediática para presentar el incidente como un ataque a Mamdani que el gobernador de Pensilvania Josh Shapiro le llamó para compadecerse y preguntarle si se encontraba bien. Shapiro fue la víctima prevista de un atentado con bomba incendiaria en su residencia oficial de Harrisburg el año pasado durante la Pascua judía. Ha intentado contrarrestar la creciente tolerancia hacia el antisemitismo dentro del Partido Demócrata que espera liderar en 2028 y ha criticado a Mamdani por sus posiciones. Pero incluso él es vulnerable a ser influenciado por una narrativa en la que la islamofobia es la verdadera amenaza, en lugar del odio a los judíos y el apoyo retórico a la violencia islamista que Mamdani y otros han promovido.

Que existe una conexión directa entre esto y los intentos de Mamdani de describir la incalificable orgía de asesinatos, violaciones, torturas, secuestros y destrucción gratuita del 7 de octubre como culpa principalmente de las víctimas judías. Sin duda, el alcalde preferiría que los musulmanes no lanzaran bombas, explotaran o no, cerca de su residencia. Sin embargo, el intento de presentarlo como una víctima de la intolerancia antimusulmana, en lugar de como alguien que da su aprobación oficial a quienes aplauden esas acciones cuando las víctimas son judíos, no es simplemente indignante. Esencialmente normaliza y distorsiona el debate sobre el odio antijudío.

Un escenario distópico

La principal conclusión de esta historia debe ser la constatación de que las fantasías distópicas sobre las consecuencias de una alcaldía de Mamdani ya están empezando a hacerse realidad. Si sus oponentes en las elecciones de 2025 hubieran dicho que, de ser elegido, gamberros islamistas lanzarían bombas dirigidas a sus críticos por las calles de Nueva York, habrían sido denunciados como histéricos que intentan fomentar el odio antimusulmán. Sin embargo, eso es lo que ha ocurrido, y la respuesta de gran parte de los medios de comunicación ha sido hacer todo lo posible para tergiversar el debate sobre el tema y convertirlo en un debate sobre la maldad de los oponentes políticos del alcalde.

Por el momento, poco pueden hacer los judíos de Nueva York o cualquier otra persona contra el alcalde, que sigue gozando del apoyo entusiasta de su partido y de sus principales medios de comunicación, como el Times. Pero pueden sacar conclusiones de estos incidentes y actuar en consecuencia.

Como mínimo, ningún miembro de la comunidad judía que se precie o cualquier otra persona con pretensiones de tener una brújula moral debería aceptar una invitación de Mamdani mientras reciba a quienes vitorean a los asesinos de judíos y apruebe las posturas pro-Hamas de su esposa.

Los judíos -o al menos los que están dispuestos a ser calificados de "malos judíos" por los medios de comunicación de izquierdas porque se oponen a los asesinos terroristas en Oriente Próximo o en Estados Unidos- no deberían servir en una administración de Mamdani. Y también hay que decir que sus oponentes políticos, como el presidente Donald Trump, deberían dejar de adular a Mamdani o de tratarlo como si fuera un político normal del otro lado del pasillo con el que se puede estar de acuerdo en discrepar.

La normalización de la conducta de Mamdani puede ser inevitable en una cultura política en la que el antisemitismo se ha convertido en la ortodoxia de moda en la izquierda política. Los costes de esa actitud serán cada vez más evidentes en una ciudad y una cultura nacional en las que la tolerancia del odio a los judíos se considera nada fuera de lo normal o una opinión aceptable. Una ciudad en la que personas como Zohran Mamdani y Rama Duwaji no tienen que rendir cuentas por apoyar las atrocidades del 7 de octubre y el odio a los judíos en general es una ciudad en la que, tarde o temprano, la violencia islamista no sólo ocurrirá sino que será tolerada, racionalizada y excusada del mismo modo que los crímenes de Hamas.

Jonathan S. Tobin es redactor jefe de JNS (Jewish News Syndicate). Sígale en: @jonathans_tobin.

© JNS