Cómo "Haaretz" construyó una falsa campaña sobre la "hambruna" en Gaza

11 de agosto, 2025

El periódico israelí de izquierdas Haaretz sigue dedicando sus páginas a sus afirmaciones sobre la "hambruna masiva" en la Franja de Gaza. Recientemente, un supuesto "investigador de la hambruna" llamado Alex de Waal fue contratado para reforzar la afirmación. Y, en efecto, con expresión sombría y profunda angustia moral, se vio obligado a acusar a Israel del grave crimen de matar de hambre en masa a más de dos millones de gazatíes.

Una acusación tan grave, viniendo de un "experto" imparcial e independiente, suena realmente como un verdadero problema para Israel. Sin embargo, incluso un examen rápido y superficial del historial de afirmaciones de de Waal arroja una pesada sombra sobre la credibilidad de su acusación, ya que es un conocido odiador de Israel y un acusador en serie de Israel por "matar de hambre a Gaza" durante toda la guerra.

Ya en enero de 2024, sólo dos meses después del comienzo de la operación de las FDI en la Franja de Gaza, de Waal publicó su primera advertencia sobre el horrendo crimen de hambre cometido por Israel. Reiteró su advertencia en febrero de 2024. Y la repitió a principios de marzo de 2024.

Hay que señalar que a principios de marzo se publicó un informe de COGAT que demostraba que la cantidad de alimentos que entraba en Gaza era un 80% superior a la que entraba antes de la guerra, refutando así la afirmación de De Waal. De Waal no se dejó impresionar y en abril de 2024, proporcionó otra advertencia. Y otra en junio de 2024.

Durante el mismo mes, sus afirmaciones fueron refutadas por el Comité de Revisión de la Hambruna (FRC), cuyos expertos concluyeron que "la evidencia disponible no indica que la Hambruna esté ocurriendo actualmente."

Un mes después, en julio de 2024, las afirmaciones de De Waal sobre la hambruna en Gaza fueron refutadas de nuevo, esta vez por un grupo de investigadores israelíes.

De Waal decidió tomarse un breve descanso, pero en enero de 2025 reiteró la acusación de hambruna, esta vez en Haaretz. Un mes después, en febrero de 2025, de Waal publicó otro informe. Y otro en mayo de 2025. Y luego llegó la última advertencia en julio de 2025.

¿Fue Gaza realmente víctima de la inanición provocada por Israel durante toda la guerra? Está claro que no. Numerosos informes, incluidos los de las propias Naciones Unidas, han refutado esta acusación. Entonces, ¿cuál podría ser la razón de la obsesión de De Waal con Israel? ¿Podría ser que simplemente odie a Israel?

Una pista de su postura fundamentalmente hostil hacia Israel fue dada por de Waal en junio de 2020, tres años antes de la guerra. En aquel momento, en un contexto totalmente diferente en relación con las actividades de Israel en África, acusó a Israel de apartheid, racismo contra los inmigrantes etíopes, bloqueo criminal de las fronteras contra millones de infiltrados africanos, aprovechamiento cínico del lobby israelí en Washington para apoyar a fuerzas negativas en África e incluso respaldo al terrorismo en África.

En otras palabras, incluso sin relación con la falsa afirmación de que Israel "mata de hambre" a los residentes de la Franja de Gaza, de Waal es un antisemita que odia a Israel. La cuestión de por qué Haaretz se basa específicamente en él para fundamentar su falsa acusación de que Israel causa hambruna nos lleva a la siguiente cuestión: las imágenes del niño demacrado, Muhammad al-Matouq.

A finales de julio, una destacada imagen de portada tanto en Haaretz como en The New York Times mostraba al niño en brazos de su madre, sirviendo como símbolo visual descarnado de la denuncia de inanición. (Antes de él, un niño gazatí demacrado llamado Osama al-Rakab había sido presentado como niño modelo de la supuesta hambruna tanto en los principales medios de comunicación internacionales como en las redes sociales.

Pronto quedó claro el alcance del infinito y feo cinismo de Hamás. Ambos niños enfermos -cuyas familias admitieron que padecen enfermedades genéticas, parálisis cerebral, deficiencia de oxígeno y fibrosis quística, siendo su extrema delgadez síntoma de sus ocultas afecciones subyacentes y que, apenas un mes antes, habían sido trasladados por Israel para recibir tratamiento médico en Italia- fueron convertidos involuntariamente en símbolos de la falsa campaña de hambruna de Hamás.

La conclusión es clara: la escasez de pruebas auténticas de la supuesta "hambruna" deliberada de Israel contra los residentes de la Franja de Gaza obliga a Haaretz a basarse en fuentes dudosas. Por esta razón, Haaretz se preocupa de presentar lo que describe como "crímenes de guerra" de Israel como "informes" recibidos de "fuentes" y "autoridades" de Gaza, lo que significa que proceden de terroristas de Hamás y de las autoridades de Hamás.

Si realmente hubiera "hambruna", el periódico habría entrevistado a expertos imparciales y publicado imágenes de niños sanos que sufren malnutrición debido a las acciones de las FDI, en lugar de un odiador de Israel que lleva 20 meses consecutivos alegando hambruna y niños demacrados que sufren afecciones médicas subyacentes.

Haaretz está librando una campaña contra Israel. No hay ni un ápice de periodismo real en esta campaña de propaganda, ni líneas rojas.

©️JNS