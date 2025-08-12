Trump: Hamás "no puede quedarse" en Gaza

Publicado por David Isaac 12 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump, durante una conversación telefónica con Axios el lunes, no llegó a respaldar el plan de Israel de intensificar la actividad militar en Gaza, pero "pareció estar de acuerdo" en que aumentar la presión sobre Hamás era necesario.

La organización terrorista "no puede quedarse" en Gaza, dijo el mandatario, y añadió: "Tengo una cosa que decir: recuerden el 7 de Octubre, recuerden el 7 de Octubre", en referencia a la invasión del sur de Israel por parte de Hamás en esa fecha en el año 2023.

Trump había tenido una "buena llamada" con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu el domingo, declaró a Axios. "Los dos discutieron los planes de Israel para tomar el control de los bastiones restantes de Hamás en Gaza con el fin de terminar la guerra con la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás", según un comunicado sobre la llamada publicado por la Oficina de Netanyahu.

"El primer ministro agradeció al presidente Trump su firme apoyo a Israel desde el comienzo de la guerra", añadió.

El 7 de agosto, el Gabinete de Seguridad de Israel decidió por "mayoría decisiva" aprobar el plan de Netanyahu de tomar la Ciudad de Gaza.

Aunque algunos mandos militares israelíes argumentaron en contra de una operación ampliada por temor a que pusiera en peligro a los cerca de 20 rehenes de Hamás que aún se cree que están vivos, Trump dijo a Axios que siempre iba a ser "muy duro conseguir [a los cautivos]" porque Hamás no va a dejarlos salir "en la situación actual".

El plan de guerra de Israel fue recibido con oprobio mundial, especialmente por parte de sus aliados europeos. El 8 de agosto, los ministros de Relaciones Exteriores de Alemania, Australia, Canadá, Francia, Italia, Reino Unido y otros países rechazaron el plan en una declaración conjunta, en la que afirmaron que "agravará la catastrófica situación humanitaria" en Gaza y pidieron un alto el fuego inmediato.

El plan de conquistar la Ciudad de Gaza es una versión suavizada del plan original de Netanyahu de ocupar el 25% de la Franja de Gaza que Israel aún no ha tomado.

El cambio de plan fue tal que el Partido Sionismo Religioso, miembro de la coalición, consideró la posibilidad de abandonar el Gobierno por este motivo, dijeron fuentes políticas a JNS.

El sábado por la noche, el presidente del partido, el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, emitió una dura denuncia contra Netanyahu. "El primer ministro y el Gabinete sucumbieron a la debilidad y dejaron que la emoción ganara al sentido común", afirmó Smotrich en un vídeo publicado en X.

Durante semanas, reveló Smotrich, había estado trabajando "intensamente" con Netanyahu en un plan para una rápida victoria militar seguida de un movimiento diplomático que exigiría "un precio doloroso" a Hamás.

"El primer ministro parecía apoyar el plan. Debatió conmigo sobre los detalles y me transmitió que se esforzaba por lograr una victoria y que esta vez tenía la intención de llegar hasta el final. Pero, muy a mi pesar, inmediatamente dio marcha atrás", señaló Smotrich.

El objetivo del actual esfuerzo de Israel, continuó, era únicamente hacer que Hamás volviera a las negociaciones. "Así es como no se derrota [al enemigo], así es como no se liberan a los rehenes, así es como no se gana una guerra", añadió.

El senador Graham a Israel: "Basta ya, destruyan a Hamás"

El senador Lindsey Graham (republicano de Carolina del Sur) instó este domingo a Israel a lograr una victoria decisiva sobre Hamás, afirmando que el Estado judío debería "aniquilar" al grupo terrorista y reconstruir Gaza como hizo Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial con Alemania y Japón.



"No puedo creer que estemos discutiendo sobre cómo librar una guerra contra gente que quiere destruirte como pueblo, el pueblo israelí", afirmó Graham a Meet the Press de CBS News cuando se le preguntó quién debería dirigir la Franja de Gaza si Israel obtiene el control militar total de la zona.



"Así que [Israel] tomará Gaza militarmente, a menos que los rehenes sean liberados", continuó.

​"Ya basta. Destruyan a Hamás. Hagan con Hamás lo que hicimos con los alemanes y los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Aniquílenlos y reconstruyan la sociedad palestina como hicimos con Alemania y Japón. Creo que podemos hacerlo", afirmó el senador.



