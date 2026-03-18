VER: Huckabee visita a Netanyahu para "asegurarse de que esté bien" tras un rumor viral

Mike Huckabee, embajador de Estados Unidos en Israel. AFP .

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 18 de marzo, 2026

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, visitó a Benjamin Netanyahu tras los rumores en internet sobre la muerte del primer ministro israelí, en un intercambio humorístico publicado en X el martes.

"El presidente me pidió que viniera a asegurarme de que estás bien", le dice Huckabee a Netanyahu tras los rumores en internet de que había sido asesinado.

"Sí, Mike, sí, estoy vivo", respondió Netanyahu.

"Lo he comprobado y me alegra verlo, pero quería asegurarse porque, ya sabe, ustedes se llevan demasiado bien", dijo Huckabee.

"Lo sé, y nos damos la mano con cinco dedos", dijo Netanyahu, en referencia a un vídeo publicado por la Oficina de Prensa del Gobierno de Israel la semana pasada, que parecía mostrarle con seis dedos.

Eso provocó especulaciones de que el primer ministro había sido asesinado por Irán, un hecho que los teóricos de la conspiración dijeron que estaba siendo encubierto por la creación de un vídeo deepfake creado por inteligencia artificial (IA).

La IA a veces tiene problemas para mapear los movimientos de las manos.

El vídeo que inició el rumor fue una conferencia de prensa del 12 de marzo retransmitida en directo. En unos 59 segundos, parece que Netanyahu tiene seis dedos en la mano derecha.

El vídeo de Huckabee sigue a otro posteado por Netanyahu el domingo, en el que compra una taza de café en una cafetería para disipar las teorías de la conspiración.

"Están diciendo en Internet que en realidad estás muerto", dice alguien en hebreo fuera de cámara.

"Me muero por un café", responde Netanyahu en tono jocoso.

La frase hebrea "morir por" es un modismo que expresa entusiasmo extremo o amor por algo.

Netanyahu continúa: "¿Sabes qué? Estoy muriendo por mi pueblo".

A continuación, el líder israelí levantó los dedos y preguntó al cámara si quería contarlos.

El primer ministro siguió elogiando a los israelíes por su firmeza durante la guerra y afirmó que su apoyo había dado a él, al Gobierno, a las Fuerzas de Defensa de Israel y al Mossad la fortaleza necesaria para seguir llevando a cabo acciones que "no puedo compartir con ustedes en este momento".

Israel está asestando duros golpes a Irán y a Hezbolá en el Líbano, afirmó, e instó a los ciudadanos a seguir las directrices del Mando del Frente Interior y a permanecer cerca de los espacios protegidos.

Hasta el miércoles por la mañana, hora de Israel, el post había producido casi 80 millones de impresiones.

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