Rubio ordena a los diplomáticos que presionen a los gobiernos extranjeros para que se unan contra Irán

Publicado por David Isaac 17 de marzo, 2026

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio ha dado instrucciones a los diplomáticos estadounidenses para que insten a los gobiernos extranjeros a tomar medidas rápidas contra Irán y sus redes proxy, citando un entorno de amenaza creciente.

En un cable enviado el lunes a todos los puestos diplomáticos y consulares, titulado "Elevada preocupación por la actividad del IRGC", se ordenaba a los funcionarios que presionaran a sus países anfitriones para que "actuaran con rapidez para reducir las capacidades de Irán y de los grupos terroristas alineados con Irán de atacar a nuestras respectivas naciones y ciudadanos" en medio de un "elevado riesgo de ataque".

El mensaje, marcado como sensible pero no clasificado, debía ser entregado "al más alto nivel apropiado" antes del 20 de marzo, informó ABC News, que obtuvo una copia de la misiva.

La directiva hacía hincapié en la presión internacional coordinada, declarando: "Evaluamos que el régimen iraní es más sensible a la acción colectiva que a la unilateral, y que la presión conjunta tiene más probabilidades de obligar a un cambio de comportamiento por parte del régimen que las acciones unilaterales por sí solas."

"Debemos actuar mientras la atención internacional se centra ahora en poner fin a la campaña iraní de terror en Oriente Medio y en todo el mundo. No dejéis pasar este movimiento crítico", añadía.

El cable aconsejaba además que "a discreción del puesto, los esfuerzos de promoción deben coordinarse con los homólogos diplomáticos israelíes", al tiempo que señalaba que los temas de conversación "no pueden dejarse atrás".

Los diplomáticos también recibieron instrucciones para destacar las actividades desestabilizadoras de larga data de Irán, incluido el apoyo a grupos como Hezbolá, Hamas y las milicias iraquíes. Y para explicar los objetivos de la "Operación Furia Épica", que son "neutralizar el programa nuclear de Irán, destruir su programa de misiles balísticos, desbaratar sus redes indirectas y disminuir sus capacidades navales".

Además, se dijo a los funcionarios estadounidenses que presionaran a los países que no han designado a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica y a Hezbolá como organizaciones terroristas para que lo hagan "rápidamente".

"Tal designación intensificará la presión sobre el régimen iraní y limitará su capacidad para patrocinar actividades terroristas en todo el mundo que ponen en peligro la seguridad de sus poblaciones", afirma el cable.

El cable llega en un momento en que el presidente estadounidense Donald Trump intenta construir una coalición más amplia contra Irán. El Military Times informó de que ha pedido a siete países que envíen buques de guerra para ayudar a abrir el estrecho de Ormuz.

"Algunos están muy entusiasmados y otros no tanto", dijo Trump a los periodistas el lunes. Dijo que pronto daría a conocer una lista de los países que han accedido a hacerlo.

"Numerosos países me han dicho que están en camino", dijo Trump.

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