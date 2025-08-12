Irán publica un gráfico de los dirigentes israelíes que planea matar

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 12 de agosto, 2025

El ministro de Defensa israelí Israel Katz publicó en X este lunes un gráfico de altos cargos israelíes que Irán pretende asesinar.

Entre los que figuran en el gráfico, publicado por Irán, se encuentran el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu (incluido en la lista como "criminal contra la humanidad"), Katz (incluido en la lista como "ministro del terror"), el excomisario de la Policía israelí Kobi Shabtai ("el guardián de la prisión del régimen"), el jefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente general Eyal Zamir ("líder del terror"), el comandante de la Fuerza Aérea Israelí, el general de División Tomer Bar ("asesino de niños", mal escrito en la lista como "Tamer Bar") y otros, que recibieron títulos igualmente rimbombantes.

"Irán publica la lista de altos cargos de la dirección política y de seguridad de Israel designados para su eliminación. Sugiero al dictador iraní Jamenei que cuando salga de su búnker, de vez en cuando mire al cielo y escuche atentamente cualquier zumbido. Allí le esperan los participantes en la Boda Roja", escribió Katz.

La Operación Boda Roja, una referencia a la serie de HBO Juego de Tronos, dejó muertos a gran parte de los altos mandos militares iraníes en las primeras horas de la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio.

Irán sigue curándose las heridas de la guerra, bautizada por Israel como Operación León Naciente, que supuso la destrucción de la mayoría de las instalaciones nucleares y de misiles balísticos de la República Islámica.

Según Katz, la operación "requirió años de planificación, recopilación de información y entrenamiento. En los últimos meses, nuestras capacidades de inteligencia se reforzaron. El plan se hizo factible".

Trump: Hamás "no puede quedarse" en Gaza

El presidente Donald Trump, durante una conversación telefónica con Axios el lunes, no llegó a respaldar el plan de Israel de intensificar la actividad militar en Gaza, pero "pareció estar de acuerdo" en que aumentar la presión sobre Hamás era necesario.



La organización terrorista "no puede quedarse" en Gaza, dijo el mandatario, y añadió: "Tengo una cosa que decir: recuerden el 7 de Octubre, recuerden el 7 de Octubre", en referencia a la invasión del sur de Israel por parte de Hamás en esa fecha en el año 2023.



Trump había tenido una "buena llamada" con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu el domingo, declaró a Axios. "Los dos discutieron los planes de Israel para tomar el control de los bastiones restantes de Hamás en Gaza con el fin de terminar la guerra con la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás", según un comunicado sobre la llamada publicado por la Oficina de Netanyahu.

