¿Combatir la parcialidad de los medios es una misión imposible para Netanyahu?

5 de agosto, 2025

El contraste era flagrante. Una semana después de que The New York Times pusiera en su portada una foto espeluznante pero completamente engañosa de un niño árabe palestino para ilustrar una noticia que daba peso a la falsa afirmación de que Israel estaba matando deliberadamente de hambre a la población de la Franja de Gaza, tuvo la oportunidad de poner una foto igualmente horrible en el mismo lugar. Hamás difundió un video en el que aparecían dos de los rehenes israelíes que aún tienen retenidos y que parece que están muriendo de hambre, además de otros maltratos a manos de sus secuestradores.

Pero el Times optó por no destacar esta atrocidad en su portada, aunque fue noticia de primera plana en Israel, así como en el New York Post, uno de los pocos diarios pro-Israel en Estados Unidos. Aunque se mostró en un artículo del Times sobre los hombres demacrados que se publicó en Internet, esa historia no se consideró lo suficientemente importante como para justificar su inclusión en la edición impresa del periódico. Tampoco se mencionaba que el video mostraba a uno de los israelíes siendo obligado a cavar lo que se decía que era su propia tumba. Además, citaba estos abusos criminales contra los rehenes únicamente como parte de un argumento según el cual la mayoría de los israelíes creen que su difícil situación es, de alguna manera, culpa del primer ministro Benjamín Netanyahu, y no de Hamás.

El tratamiento de estas dos imágenes no es un ejemplo aislado.

No sólo demuestra el juicio editorial que emplea el Times al cubrir el conflicto, sino que es típico de la mayoría de los medios impresos, de radiodifusión y de cable de Estados Unidos y de todo Occidente. Este sesgo muestra su determinación de imitar los argumentos de Hamás y de criticar a Israel y a su gobierno, incluso cuando la noticia se centra en el atroz comportamiento de los palestinos.

¿Importa?

Pero aparte de la forma en que este tipo de información sesgada eleva la presión arterial de los partidarios de Israel, ¿importa realmente este tipo de cosas?

Para la mayoría de los israelíes, que durante mucho tiempo han creído que debería considerarse indigno y una pérdida de tiempo intentar dar explicaciones a un mundo hostil, la respuesta parece ser no. Comprensiblemente, piensan que ganar la guerra contra los terroristas de Hamás sobre el terreno en Gaza -como las exitosas batallas que han librado recientemente contra Irán y sus proxies de Hezbolá en el Líbano - debería ser su principal objetivo.

Existe una larga tradición en la cultura israelí de desestimar las opiniones de un mundo indiferente y, en su lugar, hacer hincapié en la creación de hechos sionistas sobre el terreno. Esto se remonta al primer ministro fundador David Ben-Gurion, que desestimó a las Naciones Unidas y su papel en la fundación del Estado judío diciendo: "Sólo la audacia de los judíos estableció el Estado, no una decisión de ese Um-shmum". La expresión utiliza el acrónimo hebreo para la ONU (או"ם, um) seguido de shmum, que en ese idioma implica desprecio o ironía.

Una larga sucesión de dirigentes israelíes no ha hecho gran cosa por mejorar la situación, a pesar de las súplicas de quienes piensan que es vital para la supervivencia del país.

Ha habido distintas variantes de indiferencia ante el problema. Shimon Peres, que en distintos momentos fue primer ministro, ministro de Relaciones Exteriores y presidente de Israel, hizo más que nadie por defender el proceso de paz. Creía que Israel no necesitaba mejores relaciones públicas (hasbará, en hebreo) o una sofisticada política de información pública porque creía que las buenas políticas -y con ello se refería a cambiar tierra por paz para poner fin al conflicto- resolverían el problema. Por desgracia para Israel, dar a los palestinos lo que decían que querían tampoco funcionó. Como demostró el fracaso de sus Acuerdos de Oslo, su objetivo era la destrucción de Israel, no un Estado palestino que viviera en paz a su lado.

Netanyahu es personalmente el centro de gran parte de las calumnias y ataques dirigidos contra Israel en la última generación, además de recibir gran parte de la culpa por los fracasos en la guerra de la información. Puede que sea el mejor portavoz de Israel, ya que puede hablar al mundo en un inglés estadounidense inteligente y elocuente. Pero a veces parece insensible a las preocupaciones de la diáspora sobre la impopularidad de sus políticas y la necesidad de crear una mejor hasbará. A menudo actúa como si hubiera descartado hace tiempo cualquier ilusión de que alguien que no esté ya predispuesto a apoyar al Estado judío vaya a escuchar lo que tiene que decir. El resto de su administración se inspira en esa actitud.

Y eso también puede reflejarse en la noticia de que, mientras la mayor parte del mundo piensa que el oprobio dirigido a Jerusalén requiere una retirada por su parte, Netanyahu está considerando ordenar a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que ocupen completamente la Franja. Eso incluiría el envío de las tropas a zonas como la ciudad de Gaza y los campamentos del centro del enclave palestino, que han evitado en gran medida durante los 22 meses de conflicto.

En estas circunstancias, es cada vez más evidente que cualquier gobierno israelí, independientemente de quién lo dirija o de lo inteligentes o elocuentes que sean sus portavoces, se enfrenta a una "misión imposible" en lo que respecta a ganar la guerra de la información. Jonathan S. Tobin

Dado que Hamás se niega a negociar seriamente un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes, y que el mundo ya se ha tragado los argumentos propagandísticos del grupo terrorista, puede que ya no haya motivos para abstenerse de una ocupación completa de Gaza. Es probable que esto genere otra ronda de invectivas y ataques contra Israel y que aumente su aislamiento.

Y será un recordatorio más de que, independientemente de si es cierto o no todo lo que se publica o se cuelga en Internet sobre la guerra en Gaza por parte de Hamás, sus simpatizantes y facilitadores, están dominando los comentarios sobre la guerra en la prensa y en las plataformas de las redes sociales. Israel está perdiendo la guerra de la información, pero esa constatación no suscita en los israelíes la misma sensación de urgencia que generan otras amenazas.

Costes para el Estado judío



Mientras Hamás saborea su victoria propagandística al convencer a la opinión mundial y a los principales medios de comunicación de que el Estado judío realmente está matando deliberadamente de hambre a palestinos inocentes y cometiendo genocidio, los críticos de Netanyahu afirman que ya no se trata simplemente de malas relaciones públicas. Como escribió recientemente Haviv Rettig Gur en The Free Press, la percepción global de que Gaza está sufriendo una hambruna -independientemente de si los informes son totalmente erróneos, simplemente exagerados o principalmente el resultado de una información sesgada- está costando a Israel también en el campo de batalla.

Es la razón principal por la que Israel se vio obligado a adoptar alto el fuego temporales para permitir la entrada de más ayuda en Gaza, algo que da a las fuerzas de Hamás que quedan en Gaza un respiro vital que les permite seguir luchando.

También es cierto que no se puede negar el cambio en la opinión pública estadounidense contra Israel.

Como vimos la semana pasada, la mayoría de los demócratas del Senado, incluidos algunos que hasta ahora se identificaban como amigos de Israel, están ahora dispuestos a votar en contra de la ayuda al Estado judío en tiempos de guerra. Esto se debe a que, o bien creen en las calumnias de genocidio y hambruna, que sus aliados en los medios de comunicación han difundido, o bien piensan que sería políticamente peligroso refutarlas y desafiar a la base de izquierda de su partido, cada vez más antiisraelí y antisemita.

También hay algunas pruebas de deslizamiento desde el otro extremo del espectro. El presidente Donald Trump y la mayoría de los republicanos siguen estando del lado de Israel. Pero la plataforma del antisemitismo por parte de personajes como el expresentador de Fox News y actual podcaster Tucker Carlson ha animado a otros de la extrema derecha -como el exasesor de Trump Steve Bannon, la representante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) y el excongresista Matt Gaetz a volverse contra Jerusalén y empezar a imitar las calumnias de genocidio de la izquierda. Está por ver si eso influye en Trump para que cambie su postura, que sigue siendo la única del Partido Republicano que cuenta, y que Carlson y sus aliados no lograron cuando se trató de respaldar la guerra de Israel contra Irán. Si lo hiciera, sería una catástrofe para Israel.

Falsas narrativas



Lo que hace que todo esto sea tan frustrante para los amigos de Israel es que saben que los relatos sobre el genocidio y la hambruna son falsos. Y les resulta difícil aceptar que un Israel que es tan bueno luchando en guerras sea tan malo cuando se trata de ganarse los corazones y las mentes de la comunidad mundial.

La verdad es que el conflicto actual es entre una democracia israelí asediada cuyo ejército opera bajo estrictas directrices éticas y un movimiento nacional palestino genocida que pretende destruir el único Estado judío del planeta y es culpable de horribles atrocidades contra los judíos y su propio pueblo. Sin embargo, al igual que los miles de otros ejemplos de parcialidad de los medios de comunicación, el refuerzo deshonesto por parte del Times de la narrativa de la hambruna demuestra cómo se está persuadiendo a la opinión pública en Europa y Estados Unidos para que crea que Israel está cometiendo intencionadamente un genocidio y que los palestinos no son más que víctimas oprimidas que sólo buscan vivir en libertad.

Hamás, que ha fabricado en gran medida la crisis alimentaria en Gaza como una iniciativa estratégica para desprestigiar a Israel, está ganando claramente la batalla por la opinión pública internacional, incluso cuando ha sido derrotado en los combates reales. Y cuanta más rabia genere contra el Estado judío hablar de genocidio y hambruna deliberada, más se atrinchera Hamás y se niega a negociar seriamente un alto el fuego y la liberación de los rehenes que tanto anhelan los israelíes.

Entonces, ¿puede el Gobierno israelí explicar mejor sus políticas al mundo?

Por supuesto que puede. Y a veces lo ha hecho. Tras los ataques de árabes palestinos dirigidos por Hamás contra comunidades del sur de Israel el 7 de octubre de 2023, parecía que Jerusalén había movilizado a un grupo de personas para hacer precisamente eso, así como para hacer más para responder rápida y eficazmente a las mentiras de Hamás.

Prueba de ello fue la rápida respuesta israelí a las grandes mentiras, como la afirmación, en las primeras semanas del conflicto e incluso antes de que las FDI entraran en Gaza, de que habían bombardeado el Hospital Ah-Ahli y matado a 500 personas, noticia que publicaron The New York Times y gran parte de los principales medios de comunicación. Pronto se supo que el cohete que impactó en el centro fue disparado por la Yihad Islámica Palestina; cayó en el aparcamiento e hirió a relativamente pocas personas. Eso demostró cómo los medios de comunicación del establishment, incluso inmediatamente después del 7 de Octubre, estaban actuando como taquígrafos de Hamás.

Se trata de un lamentable abandono de la ética periodística que continúa hoy en día, como demostró el engaño de la foto del niño hambriento. Muchos, si no la mayoría, de los medios de comunicación siguen utilizando las estadísticas proporcionadas por Hamás sobre víctimas y dando vueltas a la escasez de alimentos y a quién corresponde la culpa de ello. Y ningún portavoz o política de comunicación israelí -por muy bien elaborada, sofisticada o veraz que sea- parece ser capaz de hacer nada al respecto.

¿Misión imposible?

En estas circunstancias, resulta cada vez más obvio que cualquier gobierno israelí, independientemente de quién lo dirija o de lo inteligentes o elocuentes que sean sus portavoces, se enfrenta a una misión imposible en lo que respecta a ganar la guerra de la información.

Eso no significa que deban rendirse. Tampoco debería hacerlo el resto del mundo judío. Y un medio como JNS, que proporciona noticias y opiniones sobre Medio Oriente y el mundo judío sin el filtro sesgado antiisraelí de la prensa corporativa, es ahora más importante que nunca.

Pero ni siquiera quienes participan en esta lucha diaria deben caer en la ilusión de que la respuesta está en estrategias mediáticas inteligentes. Una prensa internacional fuertemente influenciada por la extraña alianza rojiverde de marxistas europeos e inmigrantes islamistas de Medio Oriente y el Norte de África no está interesada en un periodismo honesto sobre Israel. Lo mismo puede decirse de medios estadounidenses como el Times y otros medios tradicionales, cuyo personal ha sido adoctrinado en ideas izquierdistas tóxicas como la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad y el colonialismo de asentamiento que falsamente etiquetan a los judíos e israelíes como opresores blancos siempre equivocados, y a los palestinos como gente de color siempre en lo cierto.

La razón por la que se tragan tan rápidamente las mentiras de Hamás es que ya han abandonado en gran medida el periodismo por el activismo. Ninguna cantidad de monitoreo dedicado de los medios los convencerá de corregir sus errores o de reconocer su sesgo y cambiar sus formas.

Los responsables de la política informativa de Israel y las organizaciones judías de Estados Unidos deberían olvidarse de los esfuerzos inútiles por reformar el Times, The Washington Post, CNN o MSNBC. Es un esfuerzo desperdiciado. En lo que deberían concentrarse es en hacer llegar su mensaje a los medios alternativos e ir directamente al público en las redes sociales. Y lo que es más importante, deberían ser directos y no pedir disculpas por afirmar los derechos de los judíos, en lugar de hablar solo de cuestiones de seguridad cuando se trata de Israel. Tampoco deberían rehuir etiquetar a sus oponentes palestinos como partidarios de una forma de odio a los judíos que tiene mucho en común con los nazis, por miedo a que esto desanime a quienes los consideran víctimas indefensas sin capacidad de reacción ante su atroz conducta y sus repetidos rechazos a la paz.

La victoria es lo más importante



Esto no le generará a Israel muchos amigos en las Naciones Unidas ni entre los miembros de los consejos editoriales de las organizaciones de noticias progresistas. Pero tendrá el tono de la verdad y será fácilmente comprendido por aquellos que entienden que los mismos medios sesgan las noticias sobre otros temas.

Hagan lo que hagan, tienen que dejar de caer en la ilusión de que existe una estrategia mágica que venderá la causa de la supervivencia del Estado judío a un público mundial ya predispuesto por el antisemitismo y la ideología a dejarse convencer incluso por el llamamiento más inteligente.

oComo ha demostrado Netanyahu al frente de Israel desde el 7 de Octubre, lo más importante sigue siendo derrotar a los enemigos de Israel, no engatusar a los medios de comunicación o abstenerse de emprender acciones militares decisivas con la esperanza de ganarse el favor del exterior. Los terroristas de Hamás resisten porque creen que la opinión pública occidental les salvará. La única manera de frustrar esa estrategia hasta ahora exitosa es eliminar a Hamás en Gaza, aunque gran parte del mundo le diga a Jerusalén que no puede hacerse. Lograr eso haría que la simpatía por los terroristas fuera mucho menos importante. Y es la única manera de evitar futuras masacres y mantener la seguridad de Israel.

También es la mejor manera de afianzar la alianza con los estadounidenses y europeos que no han sucumbido a la estafa woke. Un Israel victorioso seguirá estando en gran medida aislado en la escena internacional y asediado por la prensa izquierdista, pero estará en una posición más fuerte para proteger sus intereses y a su pueblo. Quienes se preocupan por el Estado judío tienen que dejar de quejarse de la más inteligente hasbará o de lo injustas que han sido las calumnias contra Israel y, en su lugar, apoyar sin reparos y en voz alta sus esfuerzos para librar al mundo de islamistas antioccidentales. Y deberían hacerlo aunque eso también les haga impopulares.

© JNS