Expertos de las Fuerzas de Defensa de Israel: no hay signos de hambruna en Gaza

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 12 de agosto, 2025

Una revisión de expertos iniciada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha concluido que no hay "ningún signo de un fenómeno de malnutrición generalizado entre la población de Gaza", anunció el Ejército este martes.

Mientras que el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, informó de más de 130 muertes por desnutrición en julio, el estudio de las FDI sólo pudo verificar "un puñado" de casos confirmados, según el comunicado.

La mayoría de las muertes atribuidas a la desnutrición se debieron a graves condiciones médicas preexistentes, y algunos pacientes incluso habían recibido tratamiento en Israel antes de la guerra desencadenada por los atentados terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023.

El Ejército citó el caso de Abdullah Hanu Muhammad Abu Zarqa, de 4 años, de quien se dijo que había muerto de hambre, pero padecía una enfermedad genética que causaba deficiencias, osteoporosis y adelgazamiento de los huesos.

Cuatro meses antes del 7 de Octubre, recibió permiso de Israel para viajar de Gaza al este de Jerusalén para recibir tratamiento, según reveló el Ejército el martes.

Otro ejemplo citado fue el de Karam Khaled Mustafa al-Jamal, de 27 años, que "murió de distrofia muscular de toda la vida y parálisis parcial, no de hambre".

"Hamás explota cínicamente imágenes trágicas y las utiliza indebidamente para una falsa y oportuna campaña de propaganda destinada a generar presión y crear una opinión pública negativa contra Israel", declararon las FDI.

A través de la unidad COGAT (Coordinador de las Actividades Gubernamentales en la Ribera Occidental y Gaza) del Ministerio de Defensa israelí, los militares seguirán trabajando para mejorar la respuesta humanitaria en la Franja en cooperación con la comunidad internacional, "al tiempo que rechazan las acusaciones de hambruna en Gaza", concluye el comunicado.

El mes pasado, COGAT reveló que un niño árabe que se había convertido en el niño de la imagen de la supuesta hambruna en la Franja padece una enfermedad genética y había sido evacuado a Italia para recibir tratamiento el mes anterior.

Una fotografía de Osama al-Rakab, de 5 años, fue "utilizada para presentar falsamente a Israel como responsable de su enfermedad, afirmando que Israel está matando de hambre a los niños", incluso en medios de comunicación italianos y en Al Jazeera, acusó el organismo.

"Osama padece una grave enfermedad genética no relacionada con la guerra. El 12 de junio, coordinamos activamente la salida de Osama de Gaza con su madre y su hermano a través del aeropuerto Ramon", añadió.

"Comprueben los hechos antes de repetir culpas", afirma el organismo del Ministerio de Defensa, adjuntando una foto en la que aparece Osama en bata de hospital en Italia.

El 27 de julio, las FDI anunciaron una serie de medidas humanitarias adicionales destinadas a refutar "la falsa afirmación de hambruna deliberada" en Gaza, incluidas "pausas tácticas" en la guerra contra Hamás.

Aunque subrayó que "las operaciones de combate no han cesado" en toda la Franja, las FDI manfiestaron que se instituirían pausas en las actividades militares en Al-Mawasi, Deir al-Balah y la Ciudad de Gaza "todos los días hasta nuevo aviso".

La decisión de cesar los combates en esas zonas entre las 10.00 y las 20.00 horas se coordinó con funcionarios de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales "tras mantener conversaciones al respecto", declaró.

Los corredores humanitarios se establecieron para permitir el movimiento de los convoyes de la ONU que entregan alimentos y medicinas a los habitantes de Gaza. Las rutas seguras de ayuda se mantendrán de forma permanente entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche.

Las FDI añadieron que estaban preparadas para ampliar la escala de su respuesta humanitaria en el enclave costero "según sea necesario".

Trump: Hamás "no puede quedarse" en Gaza

El presidente Donald Trump, durante una conversación telefónica con Axios el lunes, no llegó a respaldar el plan de Israel de intensificar la actividad militar en Gaza, pero "pareció estar de acuerdo" en que aumentar la presión sobre Hamás era necesario.



La organización terrorista "no puede quedarse" en Gaza, dijo el mandatario, y añadió: "Tengo una cosa que decir: recuerden el 7 de Octubre, recuerden el 7 de Octubre", en referencia a la invasión del sur de Israel por parte de Hamás en esa fecha en el año 2023.



Trump había tenido una "buena llamada" con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu el domingo, declaró a Axios. "Los dos discutieron los planes de Israel para tomar el control de los bastiones restantes de Hamás en Gaza con el fin de terminar la guerra con la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás", según un comunicado sobre la llamada publicado por la Oficina de Netanyahu.

© JNS