La Cámara Baja pasa un proyecto de ley para deportar a los inmigrantes por uso fraudulento de las ayudas públicas pese al rechazo demócrata

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 18 de marzo, 2026

La Cámara de Representantes aprobó este miércoles un proyecto de ley que busca deportar a los inmigrantes involucrados en fraude a los programas de asistencia social, en una votación marcada nuevamente por la división partidista y la fuerte oposición del Partido Demócrata.

La iniciativa, denominada Ley para deportar a los defraudadores, fue patrocinada por el representante David Taylor (R-OH) y propone modificar la legislación migratoria vigente para incluir explícitamente el fraude a beneficios públicos como causa directa de deportación. El proyecto fue aprobado con 231 votos a favor y 186 en contra, estos últimos en su mayoría demócratas.

“Si admites o eres condenado por recibir beneficios públicos de manera fraudulenta, te vas en el próximo avión y no podrás regresar nunca”, afirmó el representante Tom McClintock, republicano de California, el miércoles durante el debate en el pleno de la Cámara.

Los legisladores republicanos sostienen que la medida de “sentido común” apunta a evitar el uso indebido de los fondos públicos por parte de los no ciudadanos, evitando el mal uso del dinero de los contribuyentes y el fraude al Gobierno federal.

Sin embargo, distintos legisladores demócratas cuestionaron la necesidad del proyecto al considerar que las leyes actuales ya contemplan la deportación en casos de fraude. Además, advirtieron que la propuesta podría vulnerar garantías de debido proceso, al permitir la expulsión de personas sin una condena judicial firme.

“Otra semana, otro proyecto de ley redundante y completamente innecesario sobre delitos migratorios”, dijo el representante Jamie Raskin, demócrata de Maryland, en el pleno. “Al omitir el requisito de una condena, esta legislación otorgaría una especie de ‘tarjeta de salida libre de la cárcel’ a los inmigrantes que cometen fraude, deportándolos sin pasar por el sistema de justicia penal y sin dar a sus víctimas un día en la corte”.

A pesar de aprobarse por más de 40 votos en la Cámara de Representantes, el proyecto de ley ahora enfrenta un panorama incierto en el Senado, donde requiere una mayoría calificada para avanzar y donde la oposición demócrata podría bloquear su tratamiento.

La votación se produce en un escenario de atención sobre distintos casos de fraude en programas sociales en diversos estados, lo que ha impulsado a los republicanos a promover reformas más estrictas en materia migratoria y de control del gasto público.