El FBI revela que los judíos fueron el blanco del 69% de los delitos de odio religioso en 2024 y el 71% desde octubre de 2023

De los 2.942 crímenes de odio basados en la religión que se denunciaron ante el FBI en 2024, 2.041 (69%) tenían como objetivo a judíos, según los nuevos datos que la agencia federal de aplicación de la ley publicó en su herramienta de exploración de datos sobre delitos.

El siguiente tipo de prejuicio antirreligioso en importancia el año pasado fueron los 256 delitos contra musulmanes, que representaron alrededor del 9% de todos los incidentes de este tipo. Eso significa que los judíos tenían alrededor de un 660% más de probabilidades que los musulmanes de ser víctimas de ofensas por prejuicios antirreligiosos en Estados Unidos el año pasado.

Desde enero de 2019 hasta diciembre de 2024, los judíos fueron víctimas de 8.376 ofensas por prejuicios basados en la religión, o alrededor del 62% de las 13.424 ofensas por este tipo de agresiones. Desde octubre de 2023 -el mes del ataque terrorista de Hamás en el sur de Israel- hasta diciembre de 2024, los judíos fueron el objetivo de 3.051 ofensas, el 71% de los 4.279 delitos de odio basados en la religión.

Desde octubre de 2023, los musulmanes en Estados Unidos han sido el blanco de 395 delitos, el 9% de todos los incidentes por prejuicios basados en la religión.

La información del FBI en su herramienta de exploración de datos sobre delitos difiere de los datos que publicó en tablas descargables sobre sus nuevas estadísticas. JNS utilizó esta herramienta, que encontró 2.041 delitos antijudíos aunque no especifica si se refiere a delitos o incidentes, pero una nota en el gráfico menciona "recuentos de delitos".

La Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés) y el Comité Judío Americano (AJC, por sus siglas en inglés) declararon en comunicados que hubo 1.938 incidentes dirigidos contra judíos en 2024. Esa cifra, y las otras que utilizaron ambas organizaciones proceden de un gráfico que se puede descargar del sitio web del FBI. Según ese gráfico, en 2024 se produjeron 2.137 delitos contra judíos, que afectaron a 2.237 víctimas y en los que participaron 1.043 delincuentes conocidos.

Ni la cifra de 1.938 ni la de 2.137 del gráfico del FBI parecen corresponderse con la de 2.041 de la herramienta de exploración de la agencia. (JNS solicitó comentarios al FBI).

La herramienta de exploración de la agencia federal afirma que utilizó recuentos de delitos que están "actualizados para ser coherentes con las normas de recuento de delitos del Programa de Informes Criminales Uniformes del FBI".

"Anteriormente, los delitos contra las personas se contaban como uno por cada tipo de delito (por ejemplo, un delito de agresión con agravantes para un incidente en el que múltiples víctimas fueron agredidas)", afirma. "El gráfico actualizado refleja un delito contra las personas por cada víctima (es decir, el número de delitos de agresión con agravantes coincidirá con el número de víctimas de agresión con agravantes)", agrega.

"Los delitos contra la propiedad y los delitos contra la sociedad no se ven afectados por esta actualización", indica.

Ted Deutch, director general del AJC, declaró que "los líderes de todo tipo -profesores, agentes de la ley, funcionarios gubernamentales, empresarios, presidentes de universidades- deben enfrentarse al antisemitismo de frente".

"Los judíos están en el punto de mira no solo por odio, sino porque algunos creen erróneamente que la violencia o la intimidación están justificadas por los acontecimientos mundiales", dijo Deutch. "Con el clima añadido de creciente polarización y desvanecimiento de la confianza en la democracia, los judíos estadounidenses se enfrentan a una tormenta perfecta de odio", agregó.

"Ya sea caminando a la sinagoga, dejando a sus hijos en la escuela, sentados en restaurantes o en los campus universitarios, los judíos se enfrentan a un clima en el que el miedo al antisemitismo es parte de la vida cotidiana", manifestó. "Esto es inaceptable. La persecución de los judíos no es un problema judío. Es un problema de toda la sociedad que exige una respuesta de toda la sociedad", añadió.

Jonathan Greenblatt, CEO y director nacional de la ADL, declaró que "mientras la comunidad judía todavía se recupera de dos ataques antisemitas mortales en los últimos meses, el número récord de incidentes de crímenes de odio antijudíos rastreados por el FBI en 2024 es consistente con los informes de la ADL y, lo que es más importante, con la experiencia vivida actualmente por la comunidad judía".

"Desde la masacre del 7 de Octubre dirigida por Hamás en Israel, los estadounidenses judíos no han tenido un momento de respiro y han experimentado el antisemitismo en la escuela (...) en los campus universitarios, en la plaza pública, en el trabajo y en las instituciones judías", sostuvo Greenblatt.

"Nuestro gobierno y nuestros dirigentes deben tomarse en serio estas cifras y promulgar medidas adecuadas para proteger a todos los estadounidenses del azote de los delitos motivados por el odio", prosiguió.

La ADL lleva su propio recuento. Documentó 9.354 incidentes de odio a los judíos en 2024, lo que indicó que era un aumento del 5% con respecto al año anterior, "y el número más alto registrado desde que la ADL comenzó a rastrear tales datos en 1979".

Añadió que las agresiones, el tipo más grave de incidente, aumentaron un 21% en 2024.

"Tan preocupantes como son los datos del FBI, es probable que el número de incidentes motivados por la religión y antijudíos sea en realidad mayor, ya que los crímenes de odio son ampliamente subregistrados en todo el país", señaló el AJC. "Dado que muchas ciudades importantes continúan sin reportar crímenes de odio, el verdadero estado del antisemitismo en Estados Unidos es probablemente mucho peor", concluyó.

La Administración Trump habría congelado $200 millones en fondos de la UCLA tras una investigación por antisemitismo



El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) notificó a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) que suspende "ciertos fondos de investigación" a la escuela pública, incluidas becas de la Fundación Nacional de Ciencias y de los Institutos Nacionales de Salud, declaró el jueves la UCLA.



"Esto no es sólo una pérdida para los investigadores que dependen de subvenciones críticas", afirmó Julio Frenk, rector de la UCLA. "Es una pérdida para los estadounidenses de todo el país cuyo trabajo, salud y futuro dependen del trabajo pionero que hacemos".



El periódico Los Angeles Times informó de que 200 millones de dólares en subvenciones estaban en juego. (JNS contactó con el Departamento de Justicia).



La decisión del Gobierno federal significa que "cientos de subvenciones pueden perderse, afectando negativamente a las vidas y al trabajo que cambia vidas de los investigadores, profesores y personal de la UCLA", dijo Frenk. "En la notificación que nos ha enviado, el Gobierno federal alega el antisemitismo y la parcialidad como motivos. Esta sanción de gran alcance de desfinanciar la investigación que salva vidas no hace nada para abordar cualquier supuesta discriminación."

​

​"Compartimos el objetivo de erradicar el antisemitismo en toda la sociedad", dijo el canciller. "El antisemitismo no tiene cabida en nuestro campus, ni ninguna forma de discriminación. Reconocemos que podemos mejorar, y me comprometo a hacerlo."



Frenk dijo que la UCLA ha tomado "acciones enérgicas" para que el campus sea seguro y acogedor, incluyendo la creación de una Iniciativa para Combatir el Antisemitismo.