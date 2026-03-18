Bélgica despliega el ejército para proteger los lugares judíos

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 18 de marzo, 2026

El ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken, anunció el lunes que su Gobierno desplegará fuerzas militares para defender los lugares de la comunidad judía, tras un supuesto atentado yihadista la semana pasada frente a una sinagoga en Lieja.

"Para proteger a nuestra comunidad judía, estamos desplegando personal militar para apoyar la seguridad en nuestras calles. Hay que garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. El antisemitismo y el odio contra los judíos nunca serán tolerados. Nos mantendremos firmes contra él, siempre", escribió Francken en X.

La explosión del 9 de marzo ante la sinagoga de Lieja fue el primero de una serie de atentados que el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo de Israel atribuyó el lunes a un grupo terrorista islamista hasta ahora desconocido llamado Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya. En vídeos subidos a Internet, se vinculaba al grupo con al menos otros tres atentados perpetrados la semana pasada frente a una sinagoga en Rotterdam, una escuela judía en Ámsterdam y también un banco en Ámsterdam, según informó el Ministerio.

Nadie resultó herido en los ataques, que provocaron daños materiales menores.

Michael Freilich, un legislador belga-judío en el parlamento federal del país, acogió con satisfacción la medida, diciendo a JNS: "Es bueno ver que finalmente se toman medidas tras una serie de ataques contra instituciones judías." Freilich ha criticado recientemente al poder judicial por lo que dijo era un tratamiento indulgente de los autores de ataques antisemitas, añadiendo que esto alentaba los ataques.

La UNIA, una institución pública belga cuya misión es promover la igualdad, dijo que había registrado 277 informes de actos antisemitas en 2024, que dieron lugar a 79 casos confirmados, en comparación con 121 informes en 2023, que dieron lugar a 59 casos confirmados. Las cifras para 2021 y 2022 fueron, respectivamente, 96 y 57, y 57 y 31.

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