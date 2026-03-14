El alcalde de Dearborn Heights enfrenta críticas por su respuesta al ataque contra una sinagoga en Michigan

Las fuerzas del orden permanecen en el lugar de los hechos en la sinagoga Temple Israel de Michigan AFP .

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 14 de marzo, 2026

Mo Baydoun, alcalde de Dearborn Heights, Michigan, se enfrentó a críticas en las redes sociales tras su respuesta al atentado contra el Templo Israel, una sinagoga reformista en los suburbios occidentales de Detroit.

Baydoun escribió que el sospechoso, identificado por las autoridades federales como Ayman Mohamad Ghazali, de 41 años, era un residente de Dearborn Heights que recientemente había "perdido a varios miembros de su propia familia, incluidos su sobrina y su sobrino, en un ataque israelí contra su casa en Líbano".

"Todo el mundo merece practicar su culto en paz, y debemos condenar inequívocamente cualquier ataque contra un lugar de culto o las personas que se encuentran en él", declaró el alcalde.

Según las autoridades, Ghazali, ciudadano estadounidense nacido en Líbano, empotró un vehículo contra el complejo de la sinagoga, que alberga un centro de educación infantil, y abrió fuego antes de ser abatido mortalmente por el personal de seguridad. El director de seguridad de la sinagoga resultó herido y decenas de agentes fueron tratados por inhalación de humo. Los niños y el personal que se encontraban en el interior del edificio fueron evacuados sanos y salvos.

"Un conflicto al otro lado del mundo es de alguna manera una justificación para intentar volar una sinagoga llena de niños y asesinar inocentes, según el alcalde de Dearborn Heights", la Coalición Judía Republicana escribió, calificando la declaración del alcalde de "respuesta repugnante y retorcida".

Tal Fortgang, miembro de política legal del Manhattan Institute, afirmó, "¿Es realmente tan difícil decir: 'cualquiera que crea que es aceptable dañar a los judíos estadounidenses en respuesta a las acciones de Israel está equivocado y no es bienvenido en nuestra comunidad'?".

Múltiples medios de comunicación, citando a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, han informado de que los hermanos de Ghazali, que murieron en los ataques aéreos, eran conocidos miembros de Hezbolá.

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