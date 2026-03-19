Costa Rica cierra su embajada en Cuba y pide la retirada de los diplomáticos cubanos de su país

Publicado por Diane Hernández 18 de marzo, 2026

El Gobierno de Costa Rica anunció este miércoles el cierre de su embajada en La Habana y solicitó a Cuba retirar a su personal diplomático en San José, en una decisión que refleja el deterioro de las relaciones bilaterales.

El canciller costarricense, Arnoldo André Tinoco, señaló que la medida responde a la "profunda preocupación" por el deterioro de la situación de los derechos humanos en la isla y el incremento de la represión contra opositores.

"Hemos tomado la decisión de proceder con el cierre de la embajada de Costa Rica en la República de Cuba. De igual forma, hemos solicitado a la cancillería de Cuba retirar a su personal diplomático", indicó el ministro de acuerdo a la AFP.

Costa Rica sigue los pasos de Ecuador

La decisión se produce en un contexto de mayor alineamiento de San José con la política exterior de Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, ha endurecido la presión sobre el régimen de La Habana mediante sanciones.

El presidente costarricense, Rodrigo Chaves, también cuestionó la legitimidad del Gobierno cubano, aludiendo a la situación interna del país caribeño que enfrenta la peor crisis de su historia reciente.

Costa Rica sigue así los pasos de Ecuador, que a inicios de marzo expulsó al embajador cubano y provocó el cierre de la embajada de la isla en Quito, en medio de acusaciones de injerencia política.