Costa Rica cierra su embajada en Cuba y pide la retirada de los diplomáticos cubanos de su país
El canciller costarricense, Arnoldo André Tinoco, señaló que la medida responde a la "profunda preocupación" por el deterioro de la situación de los derechos humanos en la isla y el incremento de la represión contra opositores.
El Gobierno de Costa Rica anunció este miércoles el cierre de su embajada en La Habana y solicitó a Cuba retirar a su personal diplomático en San José, en una decisión que refleja el deterioro de las relaciones bilaterales.
El canciller costarricense, Arnoldo André Tinoco, señaló que la medida responde a la "profunda preocupación" por el deterioro de la situación de los derechos humanos en la isla y el incremento de la represión contra opositores.
"Hemos tomado la decisión de proceder con el cierre de la embajada de Costa Rica en la República de Cuba. De igual forma, hemos solicitado a la cancillería de Cuba retirar a su personal diplomático", indicó el ministro de acuerdo a la AFP.
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Costa Rica sigue los pasos de Ecuador
La decisión se produce en un contexto de mayor alineamiento de San José con la política exterior de Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, ha endurecido la presión sobre el régimen de La Habana mediante sanciones.
El presidente costarricense, Rodrigo Chaves, también cuestionó la legitimidad del Gobierno cubano, aludiendo a la situación interna del país caribeño que enfrenta la peor crisis de su historia reciente.
Costa Rica sigue así los pasos de Ecuador, que a inicios de marzo expulsó al embajador cubano y provocó el cierre de la embajada de la isla en Quito, en medio de acusaciones de injerencia política.
¿Envíos de petróleo en medio de la crisis?
El buque, propiedad de la naviera estatal rusa Sovcomflot, cargó el petróleo en el puerto de Primorsk el pasado 8 de marzo y se encontraba navegando por el Atlántico con destino a la terminal de Matanzas, donde se prevé su llegada alrededor del 23 de marzo.
Otro petrolero, el Sea Horse, con bandera de Hong Kong, también se dirige hacia el Caribe con un cargamento de diésel, tras haber realizado operaciones de transferencia en el Mediterráneo.
Ambas embarcaciones han seguido rutas irregulares, según los rastreadores marítimos, en un contexto marcado por las sanciones impuestas a Rusia por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido.
La llegada de estos cargamentos coincide con la grave situación que atraviesa Cuba, caracterizada por apagones prolongados y escasez de combustible, agravada tras la interrupción de suministros desde otros países a comienzos de año.