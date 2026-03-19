César Chávez, referente del Partido Demócrata, es acusado de violaciones y abusos a menores durante décadas

Publicado por Sabrina Martin 18 de marzo, 2026

La líder sindical y de derechos civiles Dolores Huerta afirmó este miércoles que fue víctima de abuso sexual por parte del dirigente campesino César Chávez hace décadas, en lo que representa la acusación más destacada hecha públicamente contrauna figura que durante años ha sido elevada en ámbitos políticos, educativos y culturales como símbolo de la identidad latina en Estados Unidos y referente de causas vinculadas a la izquierda y al Partido Demócrata.

La declaración se produce en medio de una creciente controversia que rodea al sindicato United Farm Workers (UFW), tras reportes recientes que señalan presuntos abusos cometidos por Chávez contra menores, lo que ha llevado a la cancelación de actos conmemorativos como el Día de César Chávez.

Testimonio y contexto

Huerta, cofundadora de la UFW junto al activista Gilbert Padilla, explicó que mantuvo en privado su experiencia durante años mientras priorizaba el movimiento laboral. Indicó que decidió hacer pública su historia tras conocer que otras personas también habrían sido afectadas.

Investigación y reacciones Una investigación de The New York Times encontró evidencia de que Chávez habría manipulado y abusado de varias mujeres y menores durante su liderazgo. El medio señaló que no pudo verificar de forma independiente la acusación específica de Huerta.

La UFW canceló celebraciones vinculadas a Chávez, mientras que su fundación calificó las acusaciones como “impactantes” e “indefendibles”. La familia del líder, fallecido en 1993, expresó estar “devastada” y pidió privacidad.



Impacto en el movimiento

La controversia afecta a uno de los movimientos laborales más influyentes en Estados Unidos, que ha desempeñado un papel relevante en la organización de trabajadores agrícolas y en la movilización de votantes latinos, especialmente en estados como California, donde su legado ha estado estrechamente ligado a movimientos laborales y a sectores políticos afines al Partido Demócrata.

Un debate más amplio

La controversia afecta a un movimiento clave en la organización de trabajadores agrícolas y la movilización de votantes latinos en Estados Unidos.

En un artículo de opinión, Dolores Huerta y Andrea Nill Sánchez vincularon este tipo de casos con debates más amplios sobre denuncias de abuso en espacios de poder. En ese contexto, hicieron referencia al proceso de confirmación del juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh y a las acusaciones presentadas por la profesora Christine Blasey Ford.

Según su análisis, ese episodio reflejó dinámicas en las que —afirman— factores culturales como el machismo pueden influir en la forma en que se evalúan este tipo de denuncias, incluso por encima de consideraciones políticas.

Las autoras sostienen que el machismo, entendido como una cultura que puede favorecer la protección de hombres con poder y generar escepticismo hacia las víctimas, sigue siendo un elemento presente en distintos ámbitos, algo que —señalan— ha sido visibilizado en los últimos años por el movimiento Me Too movement.

Por ahora, las repercusiones continúan desarrollándose mientras organizaciones vinculadas al legado de Chávez enfrentan presión para responder a los señalamientos.