China profundiza sus lazos con Irán y suministra aviones no tripulados a Teherán, según un informe al Congreso

Publicado por Mike Wagenheim 18 de marzo, 2026

En medio de la guerra en Oriente Medio, China ha proporcionado a Irán aviones no tripulados ofensivos, productos químicos relacionados con el combustible para cohetes y apoyo a la navegación por satélite en un enfoque "menos comedido" de los lazos con el régimen, según una nueva hoja informativa de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China, un organismo independiente que asesora al Congreso.

Tras el inicio de los ataques estadounidenses contra la República Islámica el 28 de febrero, China "permitió que dos buques iraníes de propiedad estatal fueran cargados en un puerto chino con perclorato de sodio, que se utiliza en el combustible sólido de cohetes para misiles", según la fact sheet. del 16 de marzo.

"China permite a Irán mitigar las sanciones mundiales a través de redes comerciales y financieras, transferencias de tecnología y comercio de doble uso", según el informe. "Los bancos chinos, las empresas pantalla y las firmas intermediarias facilitan las transacciones de petróleo, la flota en la sombra que transporta el petróleo iraní, el acceso a tecnologías controladas que apoyan los programas de misiles y aviones no tripulados de Irán y el blanqueo de dinero que lo permite todo."

A cambio, "Irán suministra a China petróleo a un coste relativamente bajo y es un socio en los esfuerzos de China por socavar el orden mundial liderado por Estados Unidos", dice la hoja informativa.

China se ha convertido en el principal impulsor económico de Irán, según el informe, al comprar cerca del 90% de todas las exportaciones de petróleo iraní el año pasado. Ello se traduce en unos ingresos de 31.200 millones de dólares el año pasado, lo que supone casi la mitad del presupuesto gubernamental iraní.

Pekín ha evitado los acuerdos formales de cooperación en materia de defensa, pero está ayudando a Irán a unirse a organizaciones internacionales antioccidentales, proautoritarias y proporcionando a Irán tecnología de doble uso que puede aplicarse a drones y a la producción de misiles, según la hoja informativa.

El informe cita informes de fuentes anónimas que "indicaban que China estaba implicada en ventas directas de armas a Irán", incluidos "drones ofensivos y un acuerdo casi cerrado para vender misiles de crucero antibuque".

Inteligencia a principios de este mes sugirió que barcos iraníes recogieron perclorato de sodio, un ingrediente clave para el combustible de cohetes, en un puerto chino, según la hoja informativa. Esto se produjo tras un envío chino de casi 1.000 toneladas de perclorato sódico a Irán a principios de 2025, lo que hizo saltar las alarmas sobre un importante apoyo al programa de misiles iraní.

Además, China ha proporcionado a Irán el uso de su sistema de navegación por satélite BeiDou, que puede ayudar a que los ataques iraníes con drones y misiles sean más precisos.

La U.S.-China Economic and Security Review Commission es una antigua comisión del poder legislativo creada por el Congreso con el mandato legislativo de supervisar, investigar e informar sobre las implicaciones para la seguridad nacional de la relación comercial y económica bilateral entre Washington y Pekín.

© JNS