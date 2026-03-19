Washington: una docente de enseñanza especial está acusada por violar a un alumno de 10 años

Publicado por Diane Hernández 18 de marzo, 2026

Una profesora de educación especial en el estado de Washington ha sido acusada de abuso sexual contra un estudiante de 10 años, en un caso que está siendo investigado por las autoridades locales.

La sospechosa, Mahayla Benavides, de 32 años, fue arrestada el pasado 13 de marzo tras una investigación de dos meses liderada por la Unidad de Víctimas Especiales del Departamento de Policía de Spokane, según documentos judiciales citados por medios de prensa.

De acuerdo con la declaración jurada, los investigadores recuperaron material digital en el teléfono de la acusada que sería relevante para el caso. Las autoridades sostienen que los hechos habrían ocurrido en instalaciones del centro educativo.

Benavides habría violado sexualmente a su alumno, a veces hasta "cinco veces al día", según alegan las autoridades.

Una fianza de 500.000 dólares y una orden de alejamiento

La investigación comenzó después de que la dirección del colegio alertara a la policía tras recibir información de un familiar del menor.

Benavides se declaró no culpable ante un tribunal del condado de Spokane de los cargos de violación y abuso sexual de menores en primer grado. El juez fijó una fianza de 500.000 dólares y dictó una orden de alejamiento.

El estudiante declaró a los investigadores que la profesora le daba brownies y le decía que no se lo contara a nadie o podría tener problemas. El joven también dijo a la policía que ella lo tocó sexualmente en presencia de otros estudiantes y que durante las clases, supuestamente le mostraba videos en los que se desnudaba y se masturbaba.

El superintendente de las Escuelas Públicas de Spokane, Adam Swinyard, condenó los hechos y destacó la colaboración con las fuerzas de seguridad durante la investigación, en declaraciones recogidas por KREM2.

Según las autoridades, el caso se enmarca en una preocupación más amplia sobre conductas inapropiadas en entornos educativos, lo que ha llevado a reforzar la formación para estudiantes y personal sobre cómo identificar y denunciar posibles abusos.

El distrito escolar indicó que exige capacitación anual obligatoria en esta materia, de acuerdo con información difundida por KHQ.