El FBI investiga a Joe Kent por posibles filtraciones

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 18 de marzo, 2026

El FBI abrió una investigación por posibles filtraciones contra Joe Kent, el alto funcionario de Inteligencia que dimitió esta semana en rechazo a la guerra de Estados Unidos con Irán.

Kent, quien se desempeñaba como director del Centro Nacional de Contraterrorismo, está siendo investigado por supuestamente haber compartido información clasificada sin autorización, de acuerdo con fuentes citadas por Semafor.

La investigación, según cuatro funcionarios del Gobierno citados por el medio, ya estaba en curso desde antes de su renuncia y podría llevar varios meses desarrollándose.

De acuerdo con las fuentes de Semafor, las autoridades analizan si Kent incurrió en una divulgación indebida de material sensible. La revelación se produce después de que aliados del presidente Donald Trump lo acusaron de haber filtrado información.

En su carta de renuncia, Kent cuestionó abiertamente la decisión de la Casa Blanca de involucrarse en el conflicto con Irán, al afirmar que la teocracia iraní “no representaba una amenaza inminente” para Estados Unidos.

En la misiva Kent también afirmó que la guerra fue impulsada por la presión de Israel y su lobby en territorio estadounidense, una afirmación rechazada anteriormente por la Casa Blanca y altos funcionarios de la Administración Trump.

Además de Semafor, Fox News Digital confirmó la existencia de la investigación citando a fuentes del gobierno, aunque ni el FBI ni la Casa Blanca ofrecieron comentarios oficiales sobre el caso.

Kent tampoco respondió, por el momento, a solicitudes de declaraciones.

JD Vance respalda la salida de Kent del Gobierno

En medio de la controversia, el vicepresidente JD Vance defendió la salida de Kent de la Administración y subrayó la importancia de alinearse con las decisiones del presidente Trump.

Durante un evento en Michigan, Vance afirmó que, si bien el desacuerdo es válido dentro de la Administración Trump, los funcionarios deben respaldar e implementar las decisiones de Trump.

“Sea cual sea tu opinión, cuando el presidente de Estados Unidos toma una decisión, es tu trabajo ayudar a que esa decisión sea lo más eficaz y exitosa posible”, dijo Vance, quien también dijo que conocía “un poco” a Kent y le caía bien. “Así es como hago mi trabajo, y creo que así es como todos en la Administración deberían hacerlo también”.

La renuncia de Kent, que sacudió la opinión pública por el contenido de la carta, refleja el ala más crítica de las intervenciones militares en el exterior dentro de la Administración Trump. Sin embargo, hasta el momento, los altos funcionarios de la Casa Blanca han mostrado un respaldo prácticamente inequívoco al presidente Trump.