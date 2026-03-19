Mullin propone reestructurar FEMA y eliminar la revisión de gastos implementada por Noem

Publicado por Sabrina Martin 18 de marzo, 2026

El senador Markwayne Mullin, designado por el presidente Donald Trump para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), adelantó durante su audiencia de confirmación que promoverá cambios en la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), enfocados en su reorganización interna y en la revisión de decisiones recientes sobre control de gastos.

Sus declaraciones se dieron ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, en un contexto en el que FEMA —organismo adscrito al DHS— ha estado bajo escrutinio dentro de la Administración.

Reforma sin eliminación

Mullin dejó claro que su propuesta no pasa por eliminar la agencia, sino por reestructurarla. Esta postura contrasta con planteamientos previos dentro del gobierno, cuando tanto Trump como Kristi Noem llegaron a sugerir la eliminación de FEMA, antes de reorientar la discusión hacia una reforma.

Giro en la supervisión del gasto

Uno de los puntos más concretos abordados en la audiencia fue la política implementada durante la gestión de Noem, que exige la revisión directa de gastos superiores a 100.000 dólares. Al ser consultado por el senador Andy Kim, Mullin afirmó que eliminaría ese mecanismo. En su respuesta, cuestionó ese nivel de control centralizado y marcó distancia con ese enfoque de gestión.