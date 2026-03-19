El senador demócrata John Fetterman acusa a su partido de estar dominado por el “Síndrome de trastorno por Trump”

Publicado por Luis Francisco Orozco 18 de marzo, 2026

El senador demócrata de Pensilvania John Fetterman afirmó este miércoles que su partido está siendo impulsado actualmente más por la oposición al expresidente Donald Trump que por un liderazgo unificado, argumentando que lo que él denomina “Síndrome de trastorno por Trump” (TDS) ha tomado efectivamente el control de la agenda demócrata. Durante una aparición el miércoles en el pódcast “All-In”, Fetterman señaló las divisiones dentro de su partido en materia de política exterior de Estados Unidos, particularmente en torno a la Operación Epic Fury, el actual esfuerzo militar estadounidense dirigido contra Irán.

De igual forma, el líder demócrata señaló que, mientras muchas figuras de su partido han expresado preocupación u oposición, él ha adoptado una postura distinta. “Literalmente soy el único demócrata en Estados Unidos, en el Congreso, que me he encontrado diciendo: ‘Creo que es algo excelente romper y destruir el régimen iraní’”, afirmó.

En otra parte de la entrevista, el presentador David Friedberg le preguntó a Fetterman quién cree que lidera su partido. “Oh, no, no tenemos uno. Creo, creo que el TDS — creo que ese es el líder en este momento. Sabes, ahora mismo nuestro partido está gobernado por el TDS, y eso ha hecho prácticamente imposible, sin ser castigado, como demócrata, estar de acuerdo en que algo es bueno, o decir ‘estoy de acuerdo con el otro lado’, y yo definiría eso con la Operación Epic Fury”, respondió el demócrata de Pensilvania.