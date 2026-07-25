Estos son los ganadores de los premios de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca 2026

Publicado por Misty Severi 25 de julio, 2026

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca selecciona cada año a los ganadores de premios en una amplia gama de categorías, que se entregan en la cena anual de la asociación.

La cena se celebra normalmente cada primavera, pero la de este año se realizó el viernes después de que un hombre armado interrumpiera el banquete originalmente programado.

Los ganadores de la cena del viernes fueron reconocidos por su cobertura a nivel estatal y por la cobertura de la Administración Trump.

Esta es la lista completa de los ganadores de 2026:

El Premio Aldo Beckman a la Excelencia General en la Cobertura de la Casa Blanca fue otorgado a Josh Dawsey del Wall Street Journal.

El Premio a la Excelencia en la Cobertura de Noticias Presidenciales bajo Presión de Plazo para medios impresos fue otorgado a Aamer Madhani y Zeke Miller de Associated Press.

El Premio a la Excelencia en la Cobertura de Noticias Presidenciales bajo Presión de Plazo para medios audiovisuales fue otorgado a Kaitlan Collins de CNN.

El Premio a la Excelencia en la Cobertura de Noticias Presidenciales por Periodistas Visuales fue otorgado a Andrew Harnik de Getty Images.

El Premio Katharine Graham al Coraje y la Rendición de Cuentas fue otorgado a periodistas del Wall Street Journal.

El Premio Collier a la Rendición de Cuentas del Gobierno Estatal fue otorgado a KARE-11 de Minneapolis por su cobertura del escándalo de fraude en un programa de vivienda estatal de Minnesota.

El Premio del Centro para la Integridad en el Periodismo fue otorgado a Tyler Pager del New York Times.

El Premio a la Trayectoria Vital para mujeres en el periodismo fue otorgado a la fotoperiodista jubilada de Associated Press Susan Walsh y a Melissa Young de ABC News.

La asociación también celebró al personal del Washington Hilton por su manejo del tiroteo y al oficial de la Policía del Servicio Secreto Victor Gonzales, quienes fueron galardonados con el nuevo Premio del Presidente por Servicio Excepcional a la WHCA.

“Incluso después de que los hombres y mujeres del Washington Hilton experimentaran una situación aterradora, continuaron cuidando de los invitados”, dijo la presidenta de la WHCA, Weijia Jiang. “La WHCA agradece su profesionalismo y compromiso con el servicio, que se mostró plenamente el 25 de abril. Cada miembro del equipo merece ser reconocido por su dedicación”.

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