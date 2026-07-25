Muere Jordan Devey, exjugador de la NFL y campeón del Super Bowl, a los 38 años

Publicado por Carlos Dominguez 25 de julio, 2026

El exguardia de la NFL Jordan Devey falleció este martes a los 38 años, según informó su familia. El jugador, que se proclamó campeón del Super Bowl con los New England Patriots, se quitó la vida, de acuerdo con lo reportado por ESPN.

Una carrera de siete temporadas y un anillo de Super Bowl

Durante su carrera profesional, Devey participó en 44 partidos (21 como titular) repartidos en siete temporadas y cinco franquicias distintas.

En la campaña 2014 formó parte del equipo de los Patriots que conquistó el anillo, aunque solo disputó siete encuentros de temporada regular. Al año siguiente tuvo más protagonismo con los San Francisco 49ers, donde jugó 15 partidos, nueve de ellos como titular.

Su última aparición en la liga fue en 2020, cuando disputó un partido con los Buffalo Bills. Se retiró al año siguiente.

La familia expresa su dolor y recuerda a Devey

En una página de recaudación de fondos, la familia expresó: "Trágicamente, Jordan se quitó la vida, dejando a su familia navegar por un momento increíblemente difícil y desgarrador".

Su esposa, Linsey, compartió en redes sociales que la muerte se produjo pocos días antes de que la pareja celebrara su 15.º aniversario de bodas.

Devey es sobrevivido por sus padres, su esposa y sus cuatro hijos.