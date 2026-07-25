Publicado por Carlos Dominguez 25 de julio, 2026

Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por el régimen iraní, anunciaron el sábado que lanzaron salvas de misiles y drones contra instalaciones petroleras de Arabia Saudí, en un nuevo episodio de enfrentamientos entre aliados regionales de Estados Unidos e Irán.

En un comunicado en video, el portavoz militar de los insurgentes, Yahya Saree, afirmó que el grupo atacó sitios operados por la petrolera saudí Aramco en Jizan y Yanbu, y amenazó con ampliar la respuesta si la monarquía del Golfo responde.

Incendios en Jizan y derribo de misiles por una batería griega

Medios vinculados a los rebeldes aseguraron que el ataque contra Jizan provocó incendios. Un video verificado por AFP muestra nubes de humo oscuro elevándose sobre una refinería de Aramco en esa ciudad.

Arabia Saudí no emitió un comentario directo sobre el ataque, aunque su defensa civil emitió alertas para Jizan, en la costa suroeste del reino, y para Yanbu, más al norte. Según la fuerza aérea griega, una batería antiaérea operada por personal griego en territorio saudí derribó dos misiles balísticos y un dron lanzados desde Yemen con destino a Yanbu.

Los hutíes acusaron a Arabia Saudí de una "escalada peligrosa" tras los ataques saudíes del viernes contra objetivos del grupo terrorista en Yemen. Una fuente de seguridad yemení indicó a AFP que entre los blancos saudíes se encontraban una base naval en el puerto de Hodeida y un campamento militar en la isla de Kamaran.

Trump y la decisión sobre Irán

El presidente Donald Trump declaró este viernes que aún no ha decidido si lanzará ataques de gran escala contra el régimen iraní, horas antes de la escalada entre Arabia Saudí y Yemen, porque Teherán está empezando a ponerse "serio" en las conversaciones con Washington.

"No, todavía no", respondió Trump a periodistas en el Despacho Oval cuando le preguntaron si había tomado una decisión. "Mira, estamos hablando con ellos ahora mismo. Creo que se están poniendo cada vez más serios a medida que pasan los días, quizás por la razón obvia".

Trump advirtió que Irán tiene la opción de llegar a un acuerdo o enfrentarse a un "nivel mucho más alto" de ataques, tras casi dos semanas de bombardeos estadounidenses que han dejado en ruinas el alto el fuego de abril.