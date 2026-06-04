Publicado por Alejandro Baños 4 de junio, 2026

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. El máximo torneo del planeta fútbol arranca este 11 de junio, bajo la definición de 'el Mundial más grande de la historia': más participantes (48 combinados nacionales) y más juegos (104) que nunca. Además, será la primera vez con tres países anfitriones. Intentar predecir el ganador es un auténtico quebradero de cabeza para los analistas y los aficionados y un caos de opiniones y argumentos. Por ello, la inteligencia artificial (IA) ha querido ser partícipe y ayudar a despejar dudas.

Tras haber realizado más de 10.000 simulaciones, el Superordenador Opta, uno de los modelos más desarrollados de la industria tecnológica, ha vaticinado qué selección se coronará. Su veredicto no es una locura, aunque probablemente haya desechado las creencias de una parte del sector de los aficionados y analistas.

El campeón del Mundial 2026, según Opta

No es la vigente campeona, Argentina, que acudirá a Norteamérica liderada por Leo Messi, ni Francia, capitaneada por Kylian Mbappé. Tampoco Portugal, abanderada por Cristiano Ronaldo. Según el Superordenador Opta, España es la gran favorita.

El combinado nacional español, impulsado por figuras como Lamine Yamal, Rodri Hernández o Pedri, entre otros, goza de un 16,1% de posibilidades de levantar el título. Además, la IA le otorga un 25,6% de probabilidades de estar en la final, que se disputará el 19 de julio en el NYNJ Stadium (comúnmente conocido como MetLife Stadium).

Dirigida por Luis de la Fuente, España se ha ganado la total confianza del modelo inteligente gracias a su equilibrio colectivo y su arrollador estado de forma en las competiciones internacionales previas. Ya sabe lo que es triunfar en un Mundial: alcanzó la gloria en Sudáfrica 2010.

Francia, Inglaterra, Argentina y Portugal

Tras España, el Superordenador Opta posiciona a Francia, Inglaterra, Argentina y Portugal como las siguientes selecciones con más posibilidades de conquistar el Mundial. Las tres primeras ya cuentan con al menos un título mundialista en sus vitrinas; la cuarta, no.

España : 16,1%.

: 16,1%. Francia : 13%.

: 13%. Inglaterra : 11,2%.

: 11,2%. Argentina : 10,4%.

: 10,4%. Portugal: 7%.

Por otra parte, Brasil, selección con más títulos (cinco), ocupa la sexta plaza en el ranking del Superordenador Opta, con un 6,6% de posibilidades de acabar en lo más alto. Alemania tiene un 5,1% de probabilidades.