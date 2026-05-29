ANÁLISIS
Mundial 2026: el fin de la era Messi-Cristiano Ronaldo
El argentino y el portugués, protagonistas de una de las rivalidades más memorables de la historia del fútbol, podrían estar ante su último gran duelo personal.
Lo que es el comienzo de una nueva era -debido al cambio de formato del torneo- significa también el fin de otra. En el Mundial 2026, dos emblemas del fútbol como son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo podrían estar ante el cierre de su trayectoria internacional. Los aficionados se preparan para el capítulo definitivo de la mayor rivalidad del deporte moderno: el argentino busca retener la corona; el portugués, conquistarla por primera vez.
Con su convocatoria confirmada, este torneo marcará la sexta participación de ambos en la gran cita futbolística, un récord absoluto e inédito en la historia del fútbol. Su ambición es desmedida, pese a que ya no participen en la élite europea. Messi y Cristiano Ronaldo agrandarán su leyenda.
Messi liderará a Argentina en su defensa del título
Lionel Scaloni, director técnico de la Albiceleste, deseó tener a Messi entre sus 26 elegidos para la próxima edición del Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio. "Haré todo lo posible para que esté. Yo creo que, para el bien del fútbol, tiene que estar", dijo, durante una comparecencia de prensa a finales de marzo, dejando la decisión en manos del propio Messi.
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Su deseo, finalmente, se hizo realidad: Messi estará en el Mundial 2026. El técnico del conjunto argentino confirmó la presencia del capitán de la Albiceleste, al que incluyó entre los 26 futbolistas convocados. El objetivo de Messi, Scaloni y el resto de la delegación argentina es defender el trono que conquistaron en Qatar 2022, la pasada edición del Mundial.
La trayectoria de Messi en la Copa Mundial de la FIFA
- Alemania 2006. Tres juegos, un gol. Argentina llegó a los cuartos de final.
- Sudáfrica 2010. Cinco juegos, cero goles. La Albiceleste cayó en cuartos de final.
- Brasil 2014. Siete juegos, cuatro goles. Alemania derrotó al combinado nacional argentino en la final. Fue Balón de Oro del torneo.
- Rusia 2018. Cuatro juegos, un gol. Francia eliminó a Argentina en los octavos de final.
- Qatar 2022. Siete juegos, siete goles. Campeón de la Copa Mundial de la FIFA y nombrado Balón de Oro del torneo.
CR7: última oportunidad para conquistar el Mundial
Únicamente una lesión impediría a Cristiano Ronaldo estar presente en el Mundial 2026. Roberto Martínez, director técnico de Portugal, no iba a ser quien se lo negase: "Para nosotros es un goleador. Tener a un jugador con 25 goles en sus últimos 30 partidos con la selección es un regalo".
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En su mente, dos objetivos: dar a Portugal el primer trofeo mundialista de su historia y alcanzar la cifra de los 1.000 goles anotados. Dos metas con las que pondría el broche de oro a una trayectoria legendaria. Cristiano Ronaldo lo tiene claro. Por ello, el técnico de Portugal alistó a CR7 para el Mundial 2026.
La trayectoria de Cristiano Ronaldo en la Copa Mundial de la FIFA
- Alemania 2006. Seis juegos, un gol. Portugal cerró su participación en semifinales.
- Sudáfrica 2010. Cuatro juegos, un gol. España eliminó a Portugal en octavos de final.
- Brasil 2014. Tres juegos, un gol. Portugal no pudo pasar más allá de la fase de grupos.
- Rusia 2018. Cuatro juegos, cuatro goles. De nuevo, Portugal cayó en octavos de final. Su verdugo fue Uruguay.
- Qatar 2022. Cinco juegos, un gol. Marruecos se deshizo del combinado nacional portugués en cuartos de final.
Mientras Messi tiene como meta revalidar el título, Cristiano Ronaldo encara la cita con la determinación de un debutante, con el objetivo de dar a Portugal el primer título de su historia. Para los aficionados, este Mundial representa la última oportunidad de ver a las dos leyendas compartir el escenario más grande del planeta. La guinda sería verles cara a cara sobre el terreno de juego.