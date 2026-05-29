¡Messi disputará su sexto Mundial! Scaloni confía en Leo para liderar la defensa del título

Publicado por Alejandro Baños 29 de mayo, 2026

A punto de escribir un nuevo hito en su legendaria trayectoria. Lionel Messi disputará el Mundial 2026 después de que Lionel Scaloni le convocase para liderar a Argentina en su defensa del título.

De este modo, el astro argentino se convertirá en el futbolista con más participaciones en un Mundial, con seis presencias.

Una cifra que también podría alcanzar Cristiano Ronaldo -convocado por el técnico de Portugal para intentar ganar su primer título del mayor torneo del planeta fútbol- y el mexicano Guillermo Ochoa.

A sus 39 años, seguirá haciendo historia con la Albiceleste. En los últimos meses, la presencia de Messi en el Mundial 2026 era toda una incógnita. Las declaraciones que hizo respecto a su forma física y su estado de ánimo hacían pensar que quizás renunciase a disputar el torneo.

Esas dudas fueron desapareciendo y Scaloni decidió incorporarlo en la lista preliminar. Ahora, el técnico argentino determinó que Messi debía estar entre los 26 futbolistas convocados para el Mundial 2026.

La lista de Argentina para el Mundial 2026

La nómina de futbolistas que llevará Scaloni al Mundial 2026 es la siguiente:

Arqueros: Emiliano Martínez , Gerónimo Rulli y Juan Musso .

, y . Defensores: Gonzalo Montiel , Nahuel Molina , Lisandro Martínez , Nicolás Otamendi , Leonardo Balerdi , Cristian Romero , Facundo Medina y Nicolás Tagliafico .

, , , , , , y . Mediocampistas: Leandro Paredes , Rodrigo de Paul , Exequiel Palacios , Enzo Fernández , Alexis MacAllister , Giovani Lo Celso y Valentín Barco .

, , , , , y . Delanteros: Lionel Messi, Nicolás Paz, Thiago Almada, Nicolás González, Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y José Manuel López.

Nueve cambios respecto a Qatar 2022

En la pasada edición, Qatar 2022, la Albiceleste se hizo con el título tras 36 años sin conseguirlo, sumando su tercera estrella -tras las conseguidas en Argentina 1978 y México 1986-.

Respecto a la nómina de futbolistas que devolvió a Argentina a lo más alto, la lista para Estados Unidos, México y Canadá 2026 cuenta con nueve cambios. Lo más destacable son las ausencias de Ángel Di María -que se retiró del combinado nacional en 2024- y de Paulo Dybala.

Los otros siete futbolistas que estuvieron en Qatar 2022 y que no participarán en 2026 son: Franco Armani, Juan Foyth, Germán Pezzella, Marcos Acuña, Alejandro Gómez, Guido Rodríguez y Ángel Correa.

Por ellos, han entrado Juan Musso, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Giovanni Lo Celso, Valentín Barco, Nico Paz, Nicolás González, Giuliano Simeone y José Manuel López.