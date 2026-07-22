James Rodríguez se marcha del Minnesota United

Publicado por Alejandro Baños 22 de julio, 2026

El futbolista colombiano James Rodríguez puso fin a su etapa en el Minnesota United de la Major League Soccer (MLS) tras una fugaz etapa en el equipo. Fichó en febrero.

Con un breve mensaje escrito en español, el Minnesota United se despidió de James. Una noticia que se ha confirmado después de que el futbolista disputase el Mundial 2026 con su selección.

"Gracias por todo, James", escribió en redes sociales el equipo.

Durante su paso por el Minnesota United, James, de 35 años, disputó seis encuentros, en los que no consiguió anotar ni un solo gol y dio dos asistencias.

Con experiencia en varios de los mejores equipos de Europa —entre ellos, el Real Madrid o el Bayern de Múnich—, se desconoce si James buscará un nuevo destino donde prolongar su carrera o decidirá retirarse.