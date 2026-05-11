Guía Mundial 2026: todo lo que necesita saber sobre el mayor evento deportivo del año

Publicado por Alejandro Baños 11 de mayo, 2026

El fútbol está a punto de vivir una metamorfosis histórica. La Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada conjuntamente por Canadá, Estados Unidos y México, no será solo un torneo más; será el despliegue deportivo más ambicioso jamás visto. Desde el aumento masivo de combinados nacionales participantes hasta un calendario extendido que pondrá a prueba la resistencia de los futbolistas, el camino hacia la gran final ya ha comenzado.

El nuevo formato: 48 combinados nacionales y una logística sin precedentes

Por primera vez en la historia, el torneo se despide del tradicional formato de 32 equipos para dar la bienvenida a 48 combinados nacionales. Este cambio no solo democratiza el acceso al fútbol de élite, permitiendo que naciones emergentes sueñen con la gloria, sino que redefine por completo la estructura de la competición.

El sistema de grupos también evoluciona. La FIFA ha confirmado que la fase inicial consistirá en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos mejores de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a una nueva ronda eliminatoria: los dieciseisavos de final.

Sedes y estadios: 16 ciudades preparadas para la gloria

La infraestructura es el pilar de este Mundial de las Américas. Las 16 sedes oficiales han sido seleccionadas estratégicamente para cubrir la vasta geografía de Norteamérica, divididas en tres regiones:

Región Oeste

Vancouver (BC Place)

(BC Place) Seattle (Lumen Field)

(Lumen Field) San Francisco (Levi’s Stadium)

(Levi’s Stadium) Los Angeles (SoFi Stadium)

(SoFi Stadium) Guadalajara (Estadio Akron)

Región Central

Kansas City (Arrowhead Stadium)

(Arrowhead Stadium) Dallas (AT&T Stadium)

(AT&T Stadium) Houston (NRG Stadium)

(NRG Stadium) Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)

(Mercedes-Benz Stadium) Monterrey (Estadio BBVA)

(Estadio BBVA) Ciudad de México (Estadio Azteca)

Región Este

Toronto (BMO Field)

(BMO Field) Boston (Gillette Stadium)

(Gillette Stadium) Filadelfia (Lincoln Financial Field)

(Lincoln Financial Field) Miami (Hard Rock Stadium)

(Hard Rock Stadium) Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium)

El Estadio Azteca hará historia al convertirse en el primer recinto en albergar tres ceremonias de apertura de un Mundial, consolidando su estatus como Catedral del Fútbol, tal y como la definió el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Calendario de 104 partidos: el maratón del fútbol mundial



Prepárese para un despliegue de contenido sin pausas. El calendario del Mundial 2026 constará de un total de 104 partidos, lo que supone un incremento sustancial respecto a los 64 encuentros de ediciones anteriores. Esta expansión garantiza 39 días de pura adrenalina, culminando en la gran final programada para el 19 de julio de 2026.

Puntos clave del calendario:

Duración total : 39 días de competición.

: 39 días de competición. Descanso optimizado : la FIFA ha diseñado rutas de viaje regionales para minimizar el desgaste de los jugadores.

: la FIFA ha diseñado rutas de viaje regionales para minimizar el desgaste de los jugadores. Final histórica: el MetLife Stadium en Nueva Jersey será el escenario donde se coronará al nuevo campeón del mundo.

¿Cómo conseguir boletos y alojamiento?

Dada la magnitud del evento, la demanda de entradas para el Mundial 2026 superará cualquier registro previo. Se recomienda a los aficionados registrarse en el portal oficial de la FIFA para recibir alertas. En cuanto al alojamiento, ciudades como Dallas y Atlanta se perfilan como hubs logísticos debido a su conectividad aérea, facilitando el traslado entre las distintas sedes de Estados Unidos, México y Canadá.